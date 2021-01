Milik al Marsiglia, ci siamo: i dettagli di una liberazione per tutti

Arkadiusz Milik non è mai stato così vicino all’addio al Napoli: l’affare con il Marsiglia è in dirittura d’arrivo e finalmente si vede la luce per la cessione

Forse alla fine la guerra di logoramento che il Napoli e Arkadiusz Milik stanno portando avanti da oltre un anno ha ottenuto il suo effetto. Già, perché le parti sembrano talmente logorate che alla fine forse si stanno finalmente venendo incontro per una soluzione che fa comodo a tutti e fa meno danni possibili. Milik si sta convincendo ad accettare il Marsiglia, e già questa è una novità enorme, ma anche il Napoli si sta convincendo a scendere rispetto alle pretese iniziali. Da 25 a 20, poi 18 e infine 15 milioni, ma la soluzione alla fine potrebbe essere trovata un po’ più giù. L’allenatore dell’OM, Villas Boas, ha confermato il forte interesse per l’attaccante polacco, determinato a ritagliarsi spazio per poter giocare gli Europei. Ma la trattativa è ancora in ballo e ci sono ancora degli aspetti da definire.

Milik al Marsiglia, le cifre: c’è anche il rinnovo con il Napoli

Alla fine per Milik potrebbe esserci perfino il rinnovo di contratto col Napoli, ma sarebbe un rinnovo funzionale al passaggio successivo. Prestito di un anno e mezzo al Marsiglia con obbligo di riscatto fissato intorno ai 10 milioni più bonus con una possibile percentuale – si parla del 20% – sulla futura rivendita. Insomma, una soluzione a metà strada che finalmente accontenta tutti e risolve al Napoli, ma anche a Milik, un problema che con l’orgoglio di mezzo stava diventando insormontabile, un bagno di sangue che alla fine non sarebbe servito a nessuno.