Probabili formazioni Napoli-Fiorentina: novità Mertens

Napoli chiamato a ben figurare nel lunch match contro la Fiorentina: Gattuso potrebbe rilanciare Mertens dal 1′ dopo l’infortunio.

Il Napoli ha l’occasione di chiudere nel migliore dei modi una settimana iniziata con il blitz della ‘Dacia Arena’ di Udine e proseguita con il successo di misura sull’Empoli che ha regalato il pass per i quarti di finale della Coppa Italia. Niente di eccezionale, sia chiaro, alla luce del gioco espresso che non ha dissipato via completamente i dubbi: portare a casa il bottino pieno anche contro la Fiorentina sarebbe un risultato d’oro soprattutto per il morale, oltre che per la classifica, pronta a farsi ancor più interessante. Il confronto con la squadra di Cesare Prandelli nasconde delle insidie da non sottovalutare: il pensiero va subito al clamoroso 0-3 inflitto alla Juventus dai viola nello scenario dell’Allianz Stadium, laddove poche squadre sono riuscite nell’impresa di tornare a casa con il sorriso stampato sui denti.

La maggiore novità dell’undici titolare del Napoli dovrebbe essere il ritorno in campo di Mertens, il cui problema alla caviglia è ormai acqua passata: il belga ha sorpassato Petagna e si candida a guidare l’attacco, sostenuto dai trequartisti Lozano, Zielinski e Insigne. Demme in ballottaggio serrato con Fabian Ruiz per affiancare Bakayoko. Manolas è recuperato: probabile la sua presenza accanto a Koulibaly, con Maksimovic che così si accomoderebbe in panchina. Hysaj al posto dello squalificato Di Lorenzo sulla fascia destra, Mario Rui sulla corsia opposta. Tra i pali solita sfida tra Ospina e Meret, con il colombiano favorito per sfidare la Fiorentina.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Biraghi; Callejon, Ribery; Vlahovic.

Napoli-Fiorentina, dove vedere il match in tv e streaming

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa da DAZN e, per coloro che hanno aderito all’offerta con Sky, anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Sarà possibile assistere all’incontro anche in streaming su pc, smartphone e tablet collegandosi sul sito o sull’app di DAZN.