Napoli-Fiorentina, formazioni ufficiali: torna Manolas, fuori Mertens

Il Napoli senza Fabian Ruiz e Di Lorenzo, la Fiorentina con Callejon titolare: le formazioni ufficiali.

Confermato l’orario del fischio d’inizio alle 12:30, dopo l’esito dei tamponi effettuati a mezzanotte. La positività al Covid-19 di Fabian Ruiz ha messo in allarme tutto il gruppo squadra, ma fortunatamente al momento non ci sono altri infetti e lo spagnolo sta bene.

Il Napoli perde un centrocampista titolare, ma recupera Manolas e Mertens. Ormai il belga è pronto per scendere in campo e punta ad avere una maglia da titolare nel big match contro la Juventus in Supercoppa. Gattuso farà a meno anche di Di Lorenzo, squalificato.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Demme e Manolas titolari

Rispetto alla formazione utilizzata contro l’Udinese, Gattuso schiera Ospina nuovamente fra i pali e reinserisce Koulibaly ormai tornato dall’infortunio. Schierato nell’undici titolare contro i viola anche Manolas, uscito per infortunio proprio domenica scorsa. Tornano titolari Mario Rui e Demme. Confermato Petagna dal primo minuto, mentre partirà dalla panchina Mertens. Per il belga ci sarà sicuramente spazio a gara in corso, per accumulare minuti e riprendere confidenza con il campo. Il centravanti azzurro sarà assistito dai consueti tre: Insigne, Zielinski e Lozano.

Callejon parte, un po’ a sorpresa, titolare contro il Napoli. Per lui è il primo match da avversario contro gli azzurri. Prandelli schiera il tridente con Ribery e lo spagnolo, che assisteranno Vlahovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Lozano, Zielinski, Insigne, Petagna.

Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Igor, Milenkovic, Pezzella; Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribéry, Vlahovic, Callejon