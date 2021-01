Il Napoli è sulle tracce di Uriel Antuna: tutto sul Brujo del Chivas e la sua giocata che ha umiliato il terzino del Bayern Monaco.

Sta per terminare il calciomercato invernale, ma la dirigenza è già a lavoro per possibili colpi in estate. Anticipare la concorrenza è fondamentale, soprattutto quando si tratta di gioiellini importanti e sull’agenda di altre società. A quanto pare, il Napoli avrebbe messo gli occhi su un attaccante messicano, molto simile a Lozano nonché suo compagno della Seleccion.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, zero sorprese: tre cessioni protagoniste assolute

Uriel Antuna: chi è il messicano seguito dal Napoli

Secondo quanto riporta Medio Tiempo, portale sportivo messicano, il Napoli è tra le squadre di Serie A interessate all’acquisto del cartellino di Uriel Antuna. Si tratta di un ala destra, attualmente in forza al Chivas. Classe 1997, l’attaccante messicano ha un passato in Europa. Infatti, fu prelevato dal Manchester City nel 2017 e girato in prestito al Groningen in Eredivisie. Non ha di certo lasciato il segno in Olanda, infatti i Citizens l’hanno girato nel 2018 al Los Angeles Galaxy.

Attualmente gioca nella massima serie messicana, dov’è si è messo in vetrina ed è riuscito a conquistare presenze e considerazione del suo Commissario tecnico. Il suo soprannome è “el Brujo“, ossia il mago (o stregone), un nomignolo utilizzato per la prima volta dal telecronista Christian Martinoli per identificarlo.

Antuna è un calciatore rapido, dotato da un grande dribbling e tecnicamente ricorda anche il Chucky Lozano. Non un grandissimo finalizzatore, ma ottimo assist-man. Con la maglia del Messico, invece, ha fornito grandi performance e ben 8 reti, 7 assist in 16 presenze.

Quando Antuna ha “umiliato” Alphonso Davies in Gold Cup

Nell’estate 2019, Antuna ha partecipato con il Messico alla Gold Cup, competizioni per Nazionali del centro e nord America. Nella seconda gara del girone ha affrontato il Canada di Alphonso Davies, da pochi mesi passato alla corte del Bayern Monaco. Uno dei talenti maggiori del panorama calcistico americano, che proprio nel 2019 fu inserito nella lista dei migliori 50 giovani più promettenti della lista stilata dalla UEFA.

In quell’occasione, in Messico-Canada, Antuna e Davies si sfidarono lungo la fascia. Un ala destra contro un terzino sinistro. Sorprendentemente, il messicano è entrato nel cuore dei propri tifosi, grazie ad una giocata decisiva per il definitivo 3-1 di Guardado. El Brujo è stato lanciato in contropiede e ha bruciato in velocità Alphonso Davies, ed è già una notizia viste le potenzialità del terzino canadese. Non contento, entrato in area, Antuna ha fintato di calciare e ha mandato letteralmente al bar il suo diretto avversario. Dunque, l’esterno messicano ha appoggiato il pallone a Guardado che arrivava a rimorchio, il quale ha poi siglato una magnifica rete. Di seguito, il video della straordinaria azione del Brujo.