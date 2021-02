Genoa-Napoli, gli azzurri ritrovano Fabian Ruiz e perdono Ghoulam, sempre per Covid. In dubbio Demme, davanti torna Petagna titolare

Un negativizzato e un nuovo positivo, in casa Napoli. Gennaro Gattuso perde Faouzi Ghoulam, risultato positivo al tampone, ma aveva appena ritrovato Fabiàn Ruiz che era fermo dallo scorso 16 gennaio a causa del Coronavirus. Improbabile sia in campo dal primo minuto già contro il Genoa, molto più concreta la possibilità di rivederlo a Bergamo mercoledì prossimo con l’Atalanta, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ma ora è il momento di focalizzarsi sulla prossima sfida di campionato, Genoa-Napoli. Si va a Genova contro una delle squadre più in forma della Serie A e il Napoli ha un bisogno disperato di una vittoria per non finire risucchiato fuori da una corsa Champions più agguerrita che mai. Per l’occasione mister Gattuso torna al passato e dovrebbe ripartire dal 4-3-3 visto anche contro il Parma. Da verificare le condizioni di Diego Demme che comunque ha smaltito la botta al volto presa con l’Atalanta e potrebbe essere lui o Bakayoko il vertice basso del centrocampo con Elmas e Zielinski ai suoi lati. In difesa solito ballottaggio sulle fasce, idem in attacco dove due fra Lozano, Politano ed Insigne giostreranno ai lati di Andrea Petagna. Obiettivo vincere, ma anche gestire bene le forze: con 3 partite in 7 giorni e la rosa non al top ogni scelta va fatta anche in funzione del turnover.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Shomurodov. All. Ballardini.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Elmas; Zielinski; Insigne; Petagna, Lozano. All. Gattuso.