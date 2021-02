Napoli, scongiurato il focolaio: il Covid complica i piani di Gattuso

Un girone dopo, il Napoli sfida il Genoa con alcune assenze per Covid: si complicano i piani di Gattuso in vista dei prossimi impegni.

Diciannove partite dopo, stessa situazione ma a parti invertite. All’andata furono i positivi del Genoa a mettere in dubbio la partita, stavolta i positivi sono in casa Napoli e sono due, Ghoulam e Koulibaly. Solo due, per ora: tutti negativi i tamponi effettuati dopo mezzanotte, compreso Fabiàn che ha ottenuto l’idoneità sportiva. C’è ottimismo, stavolta dovrebbe essere scongiurato il focolaio che invece 4 mesi fa finì per falcidiare il Genoa.

📌 | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IZt4bheLpn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) February 6, 2021

Napoli, rosa mai al completo causa Covid: Gattuso in difficoltà

Naturalmente, anche se sembrava superfluo rimarcarlo, l’ASL ha dovuto precisare che la differenza con Juve-Napoli sta proprio nel focolaio del Genoa a settembre e i soli due positivi attualmente in casa Napoli: Faouzi Ghoulam e Kalidou Koulibaly. I due hanno anche spento sul nascere una polemica su una presunta festa di compleanno che avrebbe dato il via ai contagi.

Altre due defezioni in una squadra che, causa Covid, non è mai riuscita ad essere al completo. Prima Zielinski ed Elmas, poi Hysaj e Rrahmani, poi Osimhen e Fabiàn e ora i due difensori. Ennesimi problemi per una rosa in gran difficoltà che ora in 7 giorni ha il Genoa, poi Atalanta e Juventus. Tre partite nelle quali Gattuso si gioca l’intera stagione.