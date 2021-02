Atalanta-Napoli, le formazioni: Osimhen favorito, poi altre due opzioni

Gennaro Gattuso studia la formazione che potrebbe schierare contro l’Atalanta per la semifinale di Coppa Italia: due i principali dubbi per l’allenatore azzurro

Una sfida che vale una stagione, sì, ma per l’Atalanta. Il Napoli va a Bergamo – parole di Gattuso – con la consapevolezza che la priorità è il campionato, l’Atalanta aspetta il Napoli con la consapevolezza – parole di Gasperini – che la priorità ora è quella di arrivare in finale, con l’obiettivo di impreziosire con un trofeo un ciclo meraviglioso. In questa situazione Gattuso affronta una sfida che lo vede partire già senza i favori del pronostico, visto lo 0-0 interno dell’andata e visti i tantissimi problemi di formazione fra calciatori indisponibili e altri molto lontani da una condizione accettabile. Come Osimhen, che però sembra in ripresa e potrebbe addirittura partire dal primo minuto.

Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: un dubbio per Gasperini

Difficile al momento l’idea della difesa a 3, con Di Lorenzo Rrahmani e Maksimovic come unici centrali a disposizione. Più probabile l’assetto a 4 con Hysaj a completare il reparto. In mezzo al campo Elmas e Zielinski con Bakayoko più di Demme come vertice basso. Davanti Insigne e Lozano sicuri del posto, poi il grande dubbio. Se Osimhen dà garanzie giocherà lui, altrimenti pronto Petagna o in ultima istanza Lozano in mezzo con Politano sul lato destro. In casa Atalanta, Gasperini ha un dubbio legato alle condizioni fisiche di Maelhe: se dovesse farcela sulla destra ci sarà lui, altrimenti spazio a Ruggeri (con Gosens spostato a destra) o anche a Caldara, che sarà il terzo centrale con Toloi avanzato sulla linea dei centrocampisti.

Formazioni Atalanta-Napoli

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko (Demme) Zielinski; Lozano, Osimhen (Petagna-Politano), Insigne. All. Gattuso

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini