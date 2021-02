Europa League, il Napoli sfida le inglesi: le previsioni indicano il vincitore

Secondo uno studio americano, il Napoli risulta tra le pretendenti dell’Europa League ma non è il favorito: le previsioni.

Il Napoli scenderà in campo giovedì per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra è in grossa emergenza, visti i numerosi infortuni e le indisponibilità. Ciò non toglie che la formazione di Gattuso è la favorita al passaggio del turno e lo rivela uno studio statistico di un sito americano.

Secondo le analisi di FiveThirthyEight, il Napoli ha il 50% di possibilità di vincere domani, e la probabilità sale al 62% per la sfida di ritorno. Dunque, il passaggio agli ottavi di finale è tutto dalla parte degli azzurri. Inoltre, la squadra risulta avere una delle percentuali più alte in merito al raggiungimento del prossimo turno di Europa League. Meglio dei partenopei solo Milan, Leicester e Tottenham. Questo studio rivela anche il possibile vincitore, ma gli azzurri non sono così tanto favoriti.

Previsioni Europa League, Manchester United favorito: Napoli in semifinale

Le previsioni del sito web americano individuano nelle squadre inglesi la potenziale vincitrice del torneo. Infatti, il Manchester United ha l’11% di possibilità di conquistare l’Europa League. Sembra un numero molto basso, ma bisogna considerare che il torneo attualmente presenta 32 squadre ancora in corsa per il titolo. Inoltre, è curioso notare che subito dopo i Red Devils, la seconda favorita è la Real Sociedad, avversaria del girone degli azzurri e prossima avversaria della squadra allenata da Solskjaer.

Leicester, Arsenal e Napoli hanno il 7% di possibilità di conquistare il trofeo, ma le due inglesi hanno un punteggio più alto. Sempre secondo FiveThirthyEight, la squadra di Gattuso ha grosse chance di arrivare in semifinale.

Previsioni FiveThirthyEight, come funziona il calcolo

Ogni squadra analizzata dal portale statunitense ha un proprio valore numerico indicato come SPI (Soccer Power Index). La cifra viene prodotta dai punteggi offensivi e difensivi, ossia dal numero di gol che una squadra dovrebbe fare e quello che corrisponde ai gol che dovrebbe subire. In tal senso, il Napoli ha un valore numerico di 2.2 per la valutazione offensiva, e 0.7 per quella difensiva. L’SPI muta durante la stagione, ma non necessariamente ad ogni partita vinta o persa.

I dati indicano il Manchester United come la squadra con il maggior SPI (85.8), mentre gli azzurri sono al 7° posto assieme all’Ajax (78.7). Seppur il Milan è secondo in classifica in Serie A, è al di sotto del club partenopeo in questo ranking speciale. Infatti i rossoneri hanno un punteggio SPI pari al 75.7 e risultano praticamente spacciati per la vittoria finale del titolo: solo il 9% di possibilità di raggiungere la finale e il 4% di vincerla.