Calciomercato Napoli, Giuntoli su Koopmeiners: la rivelazione dell’agente

Il Napoli ed altri club di Serie A sono sulle tracce di Teun Koopmeiners: la rivelazione del suo procuratore non lascia dubbi sul suo futuro.

Il Napoli ha affrontato l’AZ due volte in questa stagione nel girone di Europa League. In entrambe le occasioni, il capitano del club olandese è sceso in campo, dimostrando grandi qualità e determinazione, pur avendo appena 22 anni. Secondo il procuratore del giocatore, Teun Koopmeiners è un playmaker che farebbe comodo a qualsiasi squadra.

Il centrocampista olandese sarebbe finito sulla lista degli acquisti di tanti club, anche molto importanti: il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe tra i 20 e i 30 milioni di euro. Tra le destinazioni preferite del calciatore c’è l’Italia. Inoltre, stando alle parole dell’agente raccolte dal sito Minutidirecupero.it, anche la società azzurra avrebbe sondato il terreno per acquistare Koopmeiners.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, chi è il Brujo: il messicano nel mirino di Giuntoli

Calciomercato Napoli, l’agente svela: “Interesse su Koopmeiners”

Non ha saltato neanche un minuto di gioco ed è andato a segno 14 volte in stagione. Teun ricopre il ruolo di mediano e questa sua facilità nel trovare la marcatura piace ai top club europei. E per tale ragione il 2021 potrebbe essere il suo ultimo anno in Eredivisie, almeno stando a quanto afferma il suo agente: “Continua a crescere, ogni anno migliora. Credo sia arrivata l’ora di fare il salto di qualità – dice Bart Baving – Al momento non saprei dire dove possa trasferirsi. Inoltre, il Covid ha cambiato le regole del mercato”.

Il campionato italiano sembra essere tra le destinazioni preferite dell’olandese: “La Serie A gli piace molto. Adora il Paese, la cucina, ha trascorso anche le vacanze in Italia”. E tra le squadre interessate ci sarebbero Inter, Roma e Napoli: “Hanno manifestato il loro interesse, ma non si sono spinte oltre – ha confermato l’agente di Koopmeiners – E’ un leader vero, può ricoprire diverse zone di campo. Non sono meravigliato che tante società lo cerchino“.

Baving: “La Champions non è il nostro obiettivo”

Il direttore sportivo azzurro da più di un anno sarebbe sulle tracce del calciatore. Una pedina importante che potrebbe dare molta qualità al centrocampo del Napoli. Ma l’entoruage del giocatore dell’AZ ha cercato di non svelare dettagli su una presunta trattativa: “Non voglio parlare di altri club. L’unico fattore importante è che Teun vada a giocare per una squadra importante, e di certo il Napoli lo è. Non sarà importante – aggiunge Baving – se l’anno prossimo non giochi in Champions League. Saremo interessati ad altre valutazioni”.

Dunque, in caso di mancata qualificazione al torneo più prestigioso d’Europa, gli azzurri potrebbero ugualmente stringere un accordo con l’AZ Alkmaar. Una cosa sembra certa, gli olandesi non riusciranno a trattenere a lungo il loro capitano.