Juve-Napoli, gli infortunati azzurri puntano al big match: i tempi di recupero

La Serie A annuncia la data e l’orario del match rinviato tra Juve e Napoli: gli infortunati azzurri tentano il recupero per il big match, le loro condizioni.

La Lega Serie A ha fissato la data del recupero della terza giornata d’andata tra Juventus e Napoli. Una partita mai disputata su un campo da calcio, ma vinta dal club azzurro in ambito giuridico grazie al ricorso presentato al CONI. Ottenuto indietro il punto di penalizzazione e tolta la vittoria a tavolino ai bianconeri, la sfida sarà finalmente recuperata dopo oltre cinque mesi dalla data stabilita ad inizio stagione.

Il 17 marzo alle ore 18:45 ci sarà il tanto atteso fischio d’inizio e Gattuso può accennare un sorriso viste le condizioni dei suoi indisponibili. Infatti, i ragazzi al momento out per infortunio potranno recuperare la propria forma fisica proprio per la partita contro la Juventus.

Juve-Napoli, Gattuso recupererà gli infortunati: le loro condizioni

Il tecnico calabrese sta recuperando settimana dopo settimana i numerosi indisponibili. Per la prossima sfida contro il Sassuolo ci sarà anche Manolas, assente dalla sfida contro il Genoa per l’infortunio alla caviglia. Gattuso ha convocato anche Demme, Ospina e ormai ha ritrovato Mertens. La via del recupero completo della rosa procede al meglio.

In vista della sfida contro la Juve, il Napoli recupererà anche i suoi infortunati in attacco. Infatti, Victor Osimhen prosegue la sua tabella di marcia con allenamenti individuali, ma punta ad essere convocato per il prossimo weekend per la sfida contro il Bologna.

Andrea Petagna non è ancora arruolabile, ma già dalla prossima settimana è previsto il lavoro in allenamento assieme al gruppo. Infine, per quanto riguarda Hirving Lozano, la speranza è di rivederlo tra i convocati per la partita in casa contro gli emiliani, oppure ritrovarlo per la trasferta contro il Milan. Il messicano è fermo ai box proprio dal match contro i bianconeri al Diego Armando Maradona. Dunque, per la sfida contro la Juventus fissata al 17 marzo- se non dovessero subentrare ulteriori problemi – Gattuso avrà l’intero pacchetto offensivo a disposizione: da fine 2020 non ha la formazione al completo.