Sassuolo-Napoli, Gattuso ritrova Manolas: scelti modulo e formazione

Il Napoli ritrova a disposizione qualche infortunato: Gattuso convoca Manolas, Demme ed Ospina, ma non ha dubbi sulla formazione e sul modulo da usare contro il Sassuolo.

Il Napoli affronterà il Sassuolo al Mapei Stadium alle ore 18:30 di oggi 3 marzo. Un match importante da non fallire per la corsa ai posti in Champions League. Il discorso “Europa” è ancora tutto aperto, ma servirà dare continuità ai risultati. Per farlo, Gattuso ha bisogno di una rosa al meglio della propria condizione fisica. Fino a qualche giorno fa, il club aveva un’infermeria piena e l’allenatore non aveva scelte su chi schierare in campo.

Pochi dubbi anche oggi per la formazione della prossima sfida di campionato contro i neroverdi, ma almeno Rino porterà in panchina chi è in fase di guarigione, anche se non è al 100%.

Sassuolo-Napoli, Gattuso sceglie il 4-1-4-1: Manolas e Demme tornano in panchina

C’è anche Kostas Manolas fra i convocati di Gennaro Gattuso per la trasferta di Sassuolo. Ma naturalmente è del tutto improbabile che il difensore greco scenda in campo con i compagni. Manolas non ha neppure svolto l’ultima seduta completamente in gruppo, quindi non è neanche lontanamente al top della condizione. Sarà in panchina, vista anche l’emergenza dovuta alla squalifica di Koulibaly.

Al centro della difesa, davanti a Meret, favorito su Ospina, ci saranno Rrahmani e Maksimovic. Ai lati probabili Di Lorenzo e Mario Rui anche se Ghoulam è in gran condizione. In mezzo al campo Demme non è ancora al top e quindi Gattuso dovrebbe affidarsi al 4-1-4-1 visto anche col Benevento. Bakayoko a fare da argine, più avanzati Fabiàn e Zielinski con Politano e Insigne ai lati. In avanti l’unico disponibile è Dries Mertens, tornato a bersaglio con i sanniti e sulla via del completo recupero.

Di seguito il probabile undici titolare che scenderà in campo al Mapei Stadium:

(4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko; Politano, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens.