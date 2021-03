Napoli, altro trionfo a San Siro contro il Milan: è attacco sui social

Il Napoli si gode la vittoria a San Siro contro il Milan e sul profilo social del club azzurro è stata postata una statistica: è bufera tra i tifosi.

Il Napoli esce trionfante contro il Milan a San Siro. La vittoria ha ridato fiducia ai tifosi in vista dei prossimi impegni e per la corsa alla Champions League. Un match vinto con lo spirito di squadra, si è rivista finalmente l’identità. Tre punti che danno coraggio e si aggiungono agli altri 7 conquistati negli ultimi tre match.

Inoltre, il club azzurro nelle ultime dieci partite in casa dei rossoneri ha perso una sola volta. Questa particolare statistica è stata condivisa dal profilo social del Napoli, ma ha creato polemica e fastidio ai tifosi del Milan e non solo.

Napoli, attacco social dopo la vittoria contro il Milan: “Altro trofeo in bacheca”

Il profilo Twitter del Napoli ha condiviso un post che recita: “Il Milan ha vinto solo una delle ultime dieci sfide interne contro gli azzurri“. Una statistica che non è passata inosservata al popolo sul web e che è parsa come uno scherno nei confronti degli avversari. Per tale ragione, molti utenti hanno risposto e condiviso la propria opinione, facendo luce sulla “poca classe” del club partenopeo.

Qualcuno reagisce e risponde a tono, facendo riferimento al solito mantra della bacheca vuota.

un altro trofeo in bacheca https://t.co/xjFLLi2VH9 — ٍ (@AleMeister10) March 15, 2021

Bravi. Trofeo in più in bacheca da mettere affianco a quello ‘urlo champions’ Complimenti vivissimi — Manu_Rn (@ManuRn9) March 15, 2021

Tra i tifosi azzurri invece, oltre al profondo imbarazzo, viene esaltato il post condiviso dal social media manager della società. Il merito, secondo un utente, andrebbe all’Head of Communication del club azzurro. Il profilo del Napoli già in altre occasioni si è fatto riconoscere per alcuni contenuti particolari o provocatori.