Lozano e Manolas sono recuperati, entrambi hanno lavorato col gruppo e saranno a disposizione per Roma-Napoli. Out Lobotka.

Mancava Stanislav Lobotka alla ripresa degli allenamenti per il Napoli in vista della Roma. Un attacco di tonsillite rende il centrocampista slovacco l’unico indisponibile attualmente oltre a Faouzi Ghoulam. Gli altri pian piano ritrovano fiducia e condizione.

Lozano e Manolas recuperati: ok per Roma

Come Lozano e Manolas, che si sono riaggregati al gruppo e ormai scalpitano per scendere in campo dal primo minuto. Il messicano ritroverà anche la Nazionale e ormai sembra essere pronto per riprendersi il posto che è suo sulla destra. Politano permettendo, ovviamente, visto che l’esterno romano è fra i più in forma della squadra e non ha nessuna intenzione di sedersi in panchina proprio nella sfida contro la squadra che l’ha lanciato e dove sarebbe potuto tornare ai tempi dell’Inter, quando lo scambio con Spinazzola era saltato solo all’ultimo minuto. Roma a cui è particolarmente legato pure Manolas, che ha vissuto gli anni migliori della sua carriera proprio nella Capitale.

Domenica sera è una grande occasione

Il Napoli va a caccia di una vittoria, contro una squadra che non è certo nel suo miglior momento di forma e che nel frattempo ha da affrontare anche la lunga trasferta in Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Napoli fresco e riposato, Roma con diverse defezioni (in forte dubbio anche Smalling) e affaticata dall’infrasettimanale con i giallorossi che torneranno in Italia solo venerdì. I valori si sono ribaltati e il Napoli ha una chance per bissare il successo di San Siro e arrivare alla sosta in rampa di lancio.