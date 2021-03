Hirving Lozano è diventato il quinto calciatore del Napoli dal valore di mercato più alto: la notizia fa sorridere i messicani ed entra anche nella top 25 di Serie A.

Al suo secondo anno in Italia ha avuto la consacrazione. Ora non ci sono più dubbi, per i latinoamericani Hirving Lozano es un crack. La stella, il fuoriclasse che grazie alle sue giocate può cambiare la partita. Ed è effettivamente così. El Chucky ha brillato fino al suo infortunio contro la Juventus, diventando inamovibile per Gattuso, forse l’unico che è riuscito a rendere bene anche quando la squadra aveva smarrito la bussola.

Con 13 gol complessivi – 9 in campionato, 3 in Coppa Italia e 1 in Europa League – l’attaccante messicano ha dimostrato di poter dimostrare il suo vero valore con la maglia del Napoli, e ora si sente parte integrante del popolo azzurro. Come dichiarato dal suo entourage, si sente napoletano e non ha intenzione di lasciare la città per il momento. E i tifosi sperano che sia davvero così. Difficile trovare un giocatore scaltro e forte tecnicamente come lui. A rafforzare ancor più quanto bene fatto finora, c’è un dato particolare che inorgoglisce tutti i suoi connazionali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> L’agente di Jorginho: “Un ritorno al Napoli? Se ne parla tanto…”

Lozano, valore di mercato alle stelle: è lui il più costoso in Messico

Grazie alla grande stagione, il valore di mercato di Hirving Lozano è cresciuto moltissimo rispetto ad un anno fa. Infatti, secondo il portale Transfermarkt, è diventato il calciatore messicano più costoso. L’esterno numero 11 azzurro ha raggiunto la cifra di 45 milioni di euro, superando il proprio valore record di 40 milioni raggiunto nel 2019. El Chucky è riuscito a scalzare Raul Jimenez, attaccante del Wolveramphton attualmente indisponibile a causa di un trauma cranico riportato qualche mese fa. Dunque, l’esterno azzurro è diventato il giocatore del Messico più importante, almeno dal punto di vista economico.

Inoltre, con l’aumento del suo valore di mercato, è entrato a far parte della top 25 della Serie A, raggiungendo altri quattro calciatori azzurri.

🔥 @HirvingLozano70 sube su valor como la espuma. Con la nueva actualización de mercado alcanzó su máximo valor histórico 📈 El #Chucky se afianza aún más como el mexicano más valioso a nivel mundial. 🇲🇽: https://t.co/2qz3lIN5da pic.twitter.com/gGy8H2s2oE — Transfermarkt.mx (@TMmexico_news) March 23, 2021

Serie A, i 5 calciatori azzurri più preziosi

L’attaccante messicano del Napoli è entrato a far parte degli “eletti” del calcio italiano. Nella top 25 dei calciatori di Serie A con il valore di mercato più elevato, ci sono cinque tesserati del Napoli. l’azzurro più costoso è Victor Osimhen – al 16° posto della classifica – valutato 50 milioni di euro. Al pari ci sono diversi giocatori, tra cui Kalidou Koulibaly, che nel corso dei mesi ha visto diminuire drasticamente il suo prezzo. La scorsa estate il suo cartellino era di circa 65 milioni di euro.

Poi dal 21° al 23° ci sono Insigne, Zielinski e Lozano. Questi ultimi due hanno visto aumentare il proprio valore proprio grazie al rendimento degli ultimi mesi.