Napoli verso la Sampdoria col pericolo giallo: occhio ai diffidati

Il Napoli contro la Sampdoria dovrà stare attento al pericolo giallo. In tre rischiano di saltare la super sfida con l’Inter.

Non ci sono più molti problemi per ciò che concerne l’infermeria, in casa Napoli. Tutti a disposizione tranne Ghoulam, che rivedremo il prossimo anno ma il cui recupero prosegue comunque secondo tabella di marcia.

Napoli tra Samp e pericolo giallo: tre a rischio per l’Inter

Sampdoria, poi Inter e Lazio: nelle prossime tre sfide Gattuso si gioca molto della prossima qualificazione in Champions e quindi dovrà un po’ dosare le forze, pianificando al meglio la formazione da opporre ai blucerchiati di Ranieri. Alcune scelte potrebbero anche essere dettate dai diffidati. Tre azzurri sono a un cartellino dalla squalifica e cioè Mario Rui, Demme e Lozano, calciatori annunciati come titolari o comunque in ballottaggio, che però di fronte a una nuova ammonizione sarebbero costretti a saltare l’Inter.

Osimhen favorito su Mertens

Ecco perché restano in dubbio, così come permane il dubbio per una maglia al centro della difesa al fianco di Koulibaly e un’altra per la punta centrale fra Osimhen e Mertens. In porta dovrebbe ritrovare il suo posto David Ospina, in difesa Di Lorenzo a destra, Rrahmani o Manolas al fianco di Koulibaly e poi uno fra Hysaj e Mario Rui sulla sinistra. Fabiàn in mezzo al campo con Demme o con Bakayoko, Zielinski ed Insigne intoccabili mentre sulla destra resta il dubbio fra Politano e Lozano. Davanti, come detto, permane il ballottaggio, ma contro la Samp sembra favorito Victor Osimhen che mercoledì a Torino è partito dalla panchina.