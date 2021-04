Gattuso lo caccia dall’allenamento: convocazione a rischio per Napoli-Lazio

Il ‘sergente’ Gennaro Gattuso colpisce ancora: altro allontanamento dall’allenamento e convocazione per Napoli-Lazio a serio rischio.

La scure di Gennaro Gattuso torna a colpire i giocatori del Napoli, in particolare coloro che secondo il tecnico non mostrano lo spirito giusto durante gli allenamenti: la scorsa stagione toccò ad Allan essere cacciato da una seduta per scarso impegno, seguito da Ghoulam e Mario Rui (per due volte); ora è il turno di Eljif Elmas che, secondo quanto riferito dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, ha abbandonato l’allenamento di ieri su ordine dell’allenatore calabrese. Decisivo un atteggiamento “non esattamente propositivo” ravvisato dal mister, che non ci ha pensato due volte prima di spedire il nord-macedone sotto la doccia in netto anticipo rispetto agli altri compagni di squadra.

A questo punto appare a forte rischio la convocazione di Elmas per Napoli-Lazio, big match del turno infrasettimanale e spareggio per la zona Champions League: l’ex Fenerbahce potrebbe rimanere fuori dalla lista dei giocatori utilizzabili, per poi magari tornare in occasione del successivo impegno in programma lunedì prossimo sul campo di un rinvigorito Torino. Punizione in linea con gli episodi passati, determinati tutti dalla stessa motivazione: ossia la scarsa motivazione riscontrata nelle sedute da uno abituato, da giocatore prima e da tecnico poi, a dare il massimo in qualsivoglia circostanza, che si tratti di una gara con i tre punti in palio o di una semplice partitella.

Niente Napoli-Lazio per Elmas? Stagione interlocutoria per il nord-macedone

La probabile esclusione dai convocati di Napoli-Lazio certificherebbe l’alto livello di difficoltà della stagione di Elmas, segnata anche dalla positività al Coronavirus e da una serie di prestazioni non proprio all’altezza. Le migliori soddisfazioni sono arrivate con la maglia della sua nazionale, protagonista di un clamoroso blitz in Germania tre settimane fa: un 1-2 a firma proprio di Elmas, autore del goal della vittoria nel finale dell’incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022.