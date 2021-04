Genoa-Benevento, la Fiorentina complica tutto: le scelte di Inzaghi

La Fiorentina batte il Verona e complica la corsa salvezza del Benevento, ma i giallorossi di Inzaghi stasera col Genoa possono fare un passo avanti importante per staccare il Cagliari

Non è stata la migliore delle serate, per il Benevento di Inzaghi. Mentre ai piani alti si decideva il futuro del calcio con la farsa della SuperLega, fra i comuni mortali andava in scena una partita fondamentale nella corsa salvezza: Verona-Fiorentina. Ed è finita con una grossa sorpresa: adesso il colpaccio dei viola al Bentegodi e la ripresa del Cagliari complicano ulteriormente la corsa salvezza degli stregoni, che sono chiamati fin da subito a rispondere a tono nella difficile trasferta di Genova, contro una squadra – il Genoa di Ballardini – che ha altrettanto bisogno di far punti per non ritrovarsi coinvolto a sua volta nella bagarre retrocessione. Inzaghi perde Sau, Foulon e Moncini, che non fanno parte della lista dei convocati, e studia la formazione da opporre ai rossoblu genoani.

Le probabili formazioni di Genoa-Benevento: scalpita Viola

Torna Tuia dopo la squalifica, soprattutto c’è da reinventare il centrocampo riproponendo un Viola apparso in gran condizione contro la Lazio. Probabile l’opzione 3-5-2 con Montipò in porta, Tuia, Glik e Barba in difesa. Sulle linee laterali Letizia a riposo, dovrebbero giocare Depaoli e Improta con Ionita, Hetemaj e lo stesso Viola in mezzo al campo. Davanti Gaich con Lapadula, ma le alternative, da Insigne a Caprari a Iago Falque attenzione a possibili innesti a sorpresa, dall’inizio o a partita in corso.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Destro, Pandev. All. Ballardini

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Lapadula, Gaich. All. Inzaghi