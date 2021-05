Napoli-Cagliari, le probabili formazioni e i ballottaggi di Gattuso

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari e i dubbi di Rino Gattuso tra le scelte a disposizione

Tante opzioni, solo undici calciatori da scegliere per Napoli-Cagliari. Sembrava una chimera, ma dopo mesi difficilissimi adesso Gattuso è arrivato finalmente alla situazione agognata fin da inizio stagione. Settimana tipo e imbarazzo della scelta, con tante soluzioni per ogni reparto e la facoltà di scegliere chi è più in condizione. Restano i punti fermi, restano anche due indisponibili importanti come Ospina e Ghoulam, ma adesso in alcuni ruoli ci sono dualismi che stanno facendo bene a tutti i protagonisti, perché tengono tutti sulla corda e contribuiscono a tenere un rendimento più alto.

Le scelte di Gattuso contro il Cagliari

Contro il Cagliari in porta per il Napoli ci sarà Meret, davanti a lui Manolas e Koulibaly con Di Lorenzo a destra. A sinistra primo ballottaggio, con l’ottimo Hysaj di queste ultime uscite in vantaggio su Mario Rui. Anche in mezzo al campo tutti in ottima condizione e sono in 3 per due maglie. Demme e Fabiàn favoriti ma è difficile tener fuori il Bakayoko visto contro il Torino, e non solo. In avanti Lozano sprinta e guadagna terreno su Politano, ma il dubbio resta quasi fifty-fifty così come quello fra Osimhen e Mertens. Al loro fianco due degli intoccabili assoluti della formazione di Gattuso, due dei trascinatori, due degli uomini più in forma: Piotr Zielinski e capitan Lorenzo Insigne.

Le probabili formazioni di Napoli-Cagliari

In casa Cagliari Semplici opterà per il “solito” 3-5-2 atipico con Nainggolan a fare un po’ l’uomo ovunque a centrocampo. In difesa Rugani resta in ballottaggio con Ceppitelli e Carboni per una maglia, in mezzo attenzione alla possibile scelta di esperienza con Asamoah in luogo di Lykogiannis, che però è in gran forma e l’ha dimostrato col gol alla Roma.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Fabiàn; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

BALLOTTAGGI:

Hysaj 60% – Mario Rui 40%

Demme 70% – Bakayoko 30%

Lozano 51% – Politano 49%

Osimhen 60% – Mertens 40%

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Rugani (Ceppitelli), Godin, Carboni (Ceppitelli); Nandez, Deiola, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis (Asamoah); Pavoletti, Joao Pedro. All. Semplici