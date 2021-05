Pessime notizie per il Napoli: si ferma Koulibaly, c’è un positivo

Due brutte notizie per il Napoli in vista della trasferta di La Spezia: infortunio per Koulibaly, torna anche l’incubo del Covid-19.

Il Napoli si prepara ad una partita fondamentale per la corsa Champions contro uno Spezia da non sottovalutare visto che già all’andata ha fatto agli azzurri una brutta sorpresa. E una pessima sorpresa è quella che arriva dalla seduta odierna di allenamento. Ospina ha svolto lavoro personalizzato in campo e continua nel suo recupero, ma si è fermato Kalidou Koulibaly. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore senegalese hanno evidenziato la distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. Per lui seduta terapeutica.

Ma a Castel Volturno piove sul bagnato: dopo l’ultimo giro di tamponi è stata riscontrata la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il serbo – come si evince dal comunicato rilasciato dal club azzurro – è asintomatico e osserverà il canonico periodo di isolamento presso il suo domicilio. Anche lui, ovviamente, non potrà sfidare lo Spezia.

📌 | In seguito al consueto giro di tamponi effettuato questa mattina ai componenti del gruppo squadra, è emersa la positività al Covid-19 di Nikola Maksimovic. Il calciatore è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. pic.twitter.com/qzvT5Pw4dX — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 4, 2021

Koulibaly e Maksimovic out, difesa da reinventare per il Napoli

Manolas al momento è intoccabile e al suo fianco, in virtù delle assenze forzate di Maksimovic e Koulibaly, ci sarà gioco forza Rrahmani. Per il resto sono noti i ballottaggi di formazione: Hysaj e Mario Rui sulla sinistra in difesa, Politano e Lozano a completare la batteria di trequartisti e Osimhen e Mertens per il ruolo di punta centrale.