Il PSG piomba su Fabian Ruiz: il Napoli lo blinda solo a una condizione

Fabian Ruiz piace alle grandi d’Europa, PSG compreso: i parigini avrebbero chiesto il prezzo del cartellino dello spagnolo al Napoli.

L’austerità sarà uno degli ingredienti fondamentali del calciomercato estivo, un po’ per tutte le società: un anno senza ricavi da stadio è difficile da smaltire e la politica del contenimento dei costi è l’unica strada da seguire per raggiungere una sostenibilità economica. Nel caso del Napoli, i modi per far cassa sarebbero molteplici: sono diversi gli azzurri che fanno gola ai grandi club europei e tra questi c’è anche Fabian Ruiz.

Lo spagnolo è tornato sui suoi ottimi livelli dopo aver sofferto, di pari passo con la squadra, nella prima parte della stagione: le attenzioni nei suoi confronti non sono cambiate e, anzi, se possibile sono addirittura aumentate. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ infatti, oltre all’interesse dell’Atletico Madrid di Simeone bisogna registrare anche quello del PSG, che avrebbe chiesto informazioni ad Aurelio De Laurentiis in merito al prezzo del cartellino dell’ex Betis. Il Napoli per ora sembra resistere all’assalto, anche se l’opportunità di incassare una sessantina di milioni dalla cessione di un solo giocatore è piuttosto attraente. L’assalto francese potrebbe essere respinto solo in una circostanza, ossia in caso di qualificazione alla Champions League 2021/2022: finendo tra le prime quattro della classifica, il Napoli conterebbe su introiti freschi dall’UEFA che permetterebbero di rafforzare la propria posizione in sede di trattativa con i club acquirenti.

Fabian Ruiz può aspettare: testa alla Champions per il Napoli

La nascita di un’eventuale trattativa per la cessione di Fabian Ruiz sarà possibile soltanto a bocce ferme, e cioè a situazione sportiva delineata: dalla partecipazione (o meno) alla prossima Champions dipenderanno molte delle strategie del Napoli sul mercato, ragion per cui finire al meglio dando tutto in queste ultime quattro partite è assolutamente fondamentale. Di mercato e affini si parlerà, ma solo a tempo debito.