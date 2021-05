Salernitana-Empoli, Bogdan e Anderson decisivi: festa granata solo rinviata

La Salernitana batte l’Empoli alla 37a giornata, ma la promozione in Serie A è solo rimandata: tabellino, classifica e prossimo turno della Serie B.

Adesso calma e sangue freddo. Esattamente quello che sta avendo la Salernitana, che si è ritrovata davanti all’ultima curva e sta tenendo il volante ben saldo. Non si può più sbagliare, non si deve sbagliare, e infatti i ragazzi di Castori non sbagliano contro la prima in classifica, l’Empoli già promosso, che cede 2-0 all’Arechi e spiana la strada all’incredibile promozione dei granata.

Partono forte i toscani, con Belec che dopo 10 minuti deve superarsi sulla zuccata di Moreo. La Salernitana tiene, studia la situazione e al 33mo piazza la zampata con Bogdan. Calcio d’angolo, Brignoli respinge ma non riesce a evitare che il pallone finisca in rete. Si vola, e a quel punto i granata si affidano al contropiede. 4′ del secondo tempo, Casasola avvia la ripartenza e serve Tutino che assiste Coulibaly: botta che finisce sull’esterno della rete.

Gestione e ripartenze e in pieno recupero arriva il colpo di grazia. Azione insistita con Anderson che deve calciare tre volte prima di trovare il bersaglio e lasciare andare la festa. Ma ora calma e sangue freddo, perché non è ancora finita: battere il Pescara già retrocesso, fra 3 giorni, per stappare finalmente lo spumante e festeggiare una gioia che manca ormai da 23 anni.

Salernitana Empoli 2-0: tabellino, classifica e prossimo turno

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyombér, Veseli (1′ st Mantovani); Casasola, Coulibaly (34′ st Schiavone), Di Tacchio, Capezzi, Jaroszynski (22′ st Kupisz); Tutino (18′ st Djuric), Gondo (35′ st Anderson)

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi (21′ st Cambiaso), Casale, Viti, Terzic; Ricci (28′ st Bajrami), Damiani, Bandinelli (11′ st Zurkowski)); Crociata (11′ st Matos); Moreo, Mancuso (11′ st Olivieri).

Tabellino

Marcatori: 32′ Bogdan, 48′ st Anderson;

Ammoniti: Coulibaly (S), Belec (S), Bajrami (E)

Classifica aggiornata alla 37a giornata di Serie B:

Empoli 70,

Salernitana 66,

Monza 64,

Lecce 62,

Venezia 58,

Cittadella 56,

Chievo Verona 53,

Brescia 53,

SPAL 53,

Reggina 50,

Cremonese 48,

Frosinone 47,

Pisa 45,

Vicenza 45,

Ascoli 44,

Pordenone 42,

Cosenza 35,

Reggiana 34,

Pescara 32,

Virtus Entella 23.

38a giornata Serie B:

Chievo-Ascoli

Cittadella-Venezia

Empoli-Lecce

Vicenza-Reggiana

Monza-Brescia

Pescara-Salernitana

Pisa-Entella

Pordenone-Cosenza

Reggina-Frosinone

Spal-Cremonese