Spezia-Napoli, le probabili formazioni e i ballottaggi di Gattuso

Le probabili formazioni e i ballottaggi di Spezia-Napoli: due ottime notizie per gli azzurri, anche se in piena emergenza.

Due buone notizie per il Napoli che si prepara ad affrontare lo Spezia. Tutti negativi i tamponi effettuati in giornata ma soprattutto si rivede David Ospina fra i convocati di Gattuso. Gli assenti sono già noti: ovviamente Ghoulam, poi Koulibaly infortunato, Lobotka operato alle tonsille e Maksimovic positivo al Covid 19. Vista l’emergenza in difesa e i problemi a centrocampo Gattuso ha chiamato anche quattro Primavera, ovvero Costanzo, Zedadka, Labriola e D’Agostino.

La formazione di Gattuso è abbastanza lineare, anche se permangono i soliti ballottaggi, praticamente uno per reparto. Ospina potrebbe essere tenuto ancora a riposo a vantaggio di Meret, poi difesa quasi obbligata con Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e uno fra Mario Rui e Hysaj, col primo lievemente favorito. In mezzo al campo Diego Demme e Fabiàn Ruiz ma attenzione a Bakayoko, che sta bene e vuole dire la sua. Sulla trequarti Lozano o Politano con Zielinski ed Insigne e in avanti il solito ballottaggio con Victor Osimhen favorito su Dries Mertens.

Spezia-Napoli, le probabili formazioni e i ballottaggi

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic (Chabot), Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli (Galabinov), Verde (Agudelo). All. Italiano

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Mario Rui; Fabiàn, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

BALLOTTAGGI

Meret 60% – Ospina 40%

Mario Rui 55% – Hysaj 45%

Lozano 60% – Politano 40%

Osimhen 70% – Mertens 30%