Probabili formazioni Fiorentina-Napoli: solo un cambio per Gattuso

Il Napoli prova a blindare il quarto posto sul campo di una Fiorentina già salva: una novità di formazione rispetto a martedì sera.

Fantasmi all’orizzonte da scacciare per il Napoli, atteso da un penultimo turno di Serie A infuocato: azzurri di scena a Firenze contro la Fiorentina, incrocio che evoca brutti ricordi ai tifosi. Nel 2018 il clamoroso tracollo (3-0) che costò lo Scudetto, successivo al blitz della Juventus a San Siro: tre anni più tardi, ecco la riedizione di questa doppia sfida che stavolta può risultare decisiva per la corsa Champions e non per il tricolore. Per Insigne e compagni solo un punto di vantaggio sui bianconeri, da difendere con le unghie e con i denti: una vittoria contro i viola e la contemporanea sconfitta della ‘Vecchia Signora’ vorrebbe dire aritmetica certezza di un posto tra le prime quattro ad una giornata dal termine, considerato che la Lazio (potenzialmente a 76 punti qualora dovesse vincerle tutte, recupero col Torino compreso) è in svantaggio nella differenza reti degli scontri diretti (2-0 all’Olimpico, 2-5 al ‘Maradona’).

Rispetto alla gara di martedì sera, Gattuso dovrebbe operare un solo cambio: fuori Bakayoko e dentro Demme, lasciato a riposo nel turno infrasettimanale. Osimhen intoccabile lì davanti, conferma per Lozano sull’out offensivo di destra: completano la trequarti Zielinski e Insigne. Fabian Ruiz punto fermo della mediana, mentre in difesa le scelte sono praticamente obbligate: ancora ko Koulibaly e Maksimovic, spazio per Manolas e Rrahmani al centro; Di Lorenzo e Hysaj i due terzini. Tra i pali dovrebbe toccare ancora a Meret.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ribaltone Napoli, ora è Allegri la prima scelta: c’è l’offerta

Fiorentina-Napoli, dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa da DAZN grazie all’applicazione scaricabile su ogni smart tv e fruibile su dispositivi come smartphone e tablet per la visione in streaming. Match disponibile in tv sul canale satellitare DAZN 1 (numero 209) per coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 16 maggio.