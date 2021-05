Elmas agli Europei: convocato dalla Macedonia del Nord

Eljif Elmas sarà uno dei protagonisti ai prossimi Europei: convocato dalla Macedonia del Nord nonostante una stagione sottotono.

Tre goal stagionali e un assist, arma sfruttata da Gattuso soprattutto a gara in corso: Eljif Elmas non ha brillato particolarmente, complici la positività al Coronavirus di inizio stagione e una posizione nelle retrovie all’interno della scala gerarchica di Gattuso. Dal classe 1999 ci si attendeva certamente qualcosa di più, in particolare a livello tecnico: tutto quello che invece è accaduto con la maglia della sua nazionale, la Macedonia del Nord, di cui è uno dei punti fermi e a cui il commissario tecnico Angelovski non rinuncerebbe per nulla al mondo.

Il nome di Elmas, infatti, figura nella lista dei 26 che giocheranno agli Europei nel girone con Olanda, Austria e Ucraina. Ecco l’elenco completo.

Portieri: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopia), Riste Jankov (Rabotnicki)

Difensori: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (Fehérvár), Egzon Bejtulai (Shkëndija), Kire Ristevski (Újpest), Gjoko Zajkov (Charleroi), Darko Velkovski (Rijeka), Ezdzan Alioski (Leeds United)

Centrocampisti: Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Enis Bardhi (Levante), Stefan Spirovski (AEK Larnaca), Boban Nikolov (Lecce), Tihomir Kostadinov (Ružomberok), Ferhan Hasani (Partizani), Eljif Elmas (Napoli), Daniel Avramovski (Kayserispor), Darko Curlinov (Stuttgart), Marjan Radeski (Akademija Pandev)

Attaccanti: Goran Pandev (Genoa), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Ivan Trickovski (AEK Larnaca), Vlatko Stojanovski (Chambly), Krste Velkovski (Sarajevo), Milan Ristovski (Spartak Trnava)

Stagione a due facce per Elmas: riserva al Napoli, pilastro della Macedonia del Nord

L’ultima gara disputata da titolare con la maglia del Napoli da Elmas risale ormai alla sfortunata trasferta di Bergamo del 21 febbraio: da quel momento in poi Gattuso ha trovato la quadra giusta e non l’ha più abbandonata, tanto che anche i risultati gli stanno dando ragione con la qualificazione in Champions League ad un passo. Tutt’altra musica invece per quanto riguarda il rendimento dell’ex Fenerbahce con la Macedonia del Nord: suo il goal con cui la sua nazionale ha sconfitto a Duisburg niente di meno che la Germania lo scorso 31 marzo, in un match valido per le qualificazioni mondiali. La speranza dei tifosi azzurri è che la tendenza possa invertirsi o, quantomeno, che Elmas brilli anche col Napoli che avrà bisogno dell’apporto di tutti per sostenere l’eventuale impegno nell’Europa che conta.