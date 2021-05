Napoli-Verona, l’attesa dei tifosi fuori il Maradona: che atmosfera – Video

Tifosi in massa fuori il Diego Armando Maradona per caricare i giocatori in vista di Napoli-Verona: le immagini da Fuorigrotta.

Ansia, palpitazione, l’appuntamento delle grandi occasioni, ma senza pubblico. C’è un po’ di rammarico ed è percepibile dai volti dei tifosi accorsi fuori il Diego Armando Maradona, per salutare i giocatori del Napoli prima della gara, dell’ultima gara di campionato contro l’Hellas Verona. Finalmente terminerà la stagione senza supporter allo stadio, ma i presenti nei pressi dell’impianto di fuorigrotta sperano nel lieto fine: la conquista della Champions League.

E allora, per abbracciare virtualmente e far sentire il proprio appoggio a ciascun giocatore, i fan azzurri si sono organizzati in massa, ingolfando il traffico nei pressi dello stadio.

Napoli-Verona, i tifosi al Diego Armando Maraodona – Video

C’è l’atmosfera delle grandi occasioni per l’ultima giornata di Serie A. Qualcuno prova a vendere bandiere e sciarpe, come si faceva un tempo quando il pubblico poteva riempire gli spalti. Altri si riuniscono in gruppetti, alzando lo sguardo alla ricerca dell’autobus della società, ma nulla.

I tifosi del Napoli si sono dati l’appuntamento, quasi come se si potesse entrare all’interno del Diego Armando Maradona, per caricare il gruppo guidato da Gattuso in vista della partita contro il Verona. Ma l’ultimo saluto non è arrivato, non prima dell’ingresso in campo dei giocatori.

Assembramenti attorno a piazza Gabriele D’Annunzio e fuori i cancelli dell’ingresso principale, tra bandiere e sciarpe colorate. Sono tantissimi i fan che hanno sperato invano di veder arrivare il pullman del club partenopeo, che invece è entrato all’interno dell’impianto da un ingresso alternativo.

Napoli-Verona le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen

Hellas Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic. All. Juric