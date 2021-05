Spalletti al Napoli, accordo totale: mancano solo le firme

E’ questione di giorni per l’annuncio di Spalletti al Napoli, accordo raggiunto sulla base di un biennale. Presto firme e presentazione.

Mentre si definiscono tutte le caselle libere sulle panchine della Serie A, con Allegri ormai ufficiale alla Juventus e Simone Inzaghi a un passo dall’Inter, il Napoli resta ancora in stand-by e si fa attendere per l’annuncio del nuovo allenatore.

Spalletti al Napoli: accordo per un biennale

Ormai i dubbi residui sono pochi: sarà Luciano Spalletti, col quale c’è intesa pressoché totale e che non vede l’ora di sedersi sulla panchina azzurra. Il calcio è un continuo colpo di scena e quindi, fino al famoso tweet del presidente, è meglio non esporsi al 100%, ma ora come ora è davvero difficile pensare che l’affare possa saltare sul traguardo. Accordo sulle cifre e sulla durata, un biennale sui 2 milioni e mezzo con opzione per il terzo anno: ora c’è solo da definire gli ultimi dettagli in attesa delle firme e dell’ufficialità, con presentazione prevista la prossima settimana in un albergo romano.

Stesso modulo e carattere di Gattuso, vince la continuità

Luciano Spalletti è pronto a saltare in sella e a raccogliere l’eredità di Gennaro Gattuso. Stesso sistema di gioco nel segno di una continuità tattica, carattere spigoloso e scelte a volte impopolari, ma sempre nell’interesse della squadra. Il Napoli entra nel futuro ed è pronto ad iniziare un nuovo progetto nel segno di Luciano Spalletti. Nello staff non dovrebbe esserci lo storico vice Aurelio Andreazzoli mentre a seguire il tecnico toscano a Napoli potrebbe essere David Pizarro, suo pupillo da calciatore ai tempi della Roma.