La lista dei pre-convocati dell’Italia per Euro 2020: ci sono Meret e gli altri calciatori del Napoli. Chi è stato escluso dal raduno.

Terminato il raduno in Sardegna, in un clima quasi unico tra lavoro e vacanza assieme alle famiglie, ora si incomincia a fare sul serio. Gli Europei sono alle porte e l’Italia dovrà presentarsi al meglio delle condizioni. Oggi l’ultimo giorno di riposo per gli Azzurri, prima di ripartire per Roma e infine a Coverciano, dove comincerà il vero ritiro in vista del torneo.

Questo pomeriggio, il CT della Nazionale italiana Roberto Mancini ha diramato la lista dei 28 pre-convocati che si rivedranno nel raduno di Roma all’Hotel Parco dei Principi. Buone notizie per Alex Meret, che rientra nel terzetto dei portieri di Euro 2020.

Euro 2020, i 28 pre-convocati dell’Italia: ok Meret e Politano, out Cragno e Caputo

Per altre quarantotto ore il CT Mancini avrà un elenco provvisorio a disposizione. Infatti, il primo giugno dovrà diramare la lista ufficiale della Nazionale Italiana che sarà protagonista agli Europei. Ottime notizie per il Napoli al momento, il quale mantiene i suoi 4 azzurri nell’elenco dell’Italia. Certo della convocazione ad Euro 2020 Alex Meret, ma sicuro del posto anche Lorenzo Insigne. Lottano ancora Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano, con quest’ultimo ancora in dubbio. Intanto, si sono aggregati anche i due freschi vincitori della Champions League Jorginho e Palmieri.

#Nazionale 🇮🇹

In attesa della lista per l’#Europeo, Mancini chiama 28 #Azzurri: domani il raduno a Roma. La notizia 👉🏻 https://t.co/RYlu0cWtku 🗓 Martedì si aggregheranno al gruppo anche Emerson e Jorginho.#VivoAzzurro pic.twitter.com/mV3QvB6F69 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) May 30, 2021

Dunque, il Commissario Tecnico ha tagliato definitivamente dalla lista: Cragno, Kean, Caputo, Castrovilli, Ferrari, Grifo, Biraghi.