Ancelotti sta per tornare al Real Madrid, Sarri vicino alla Lazio: gli ex allenatori del Napoli tornano in pista con grandi obiettivi.

Il ritorno degli ex. Oltre a Gattuso, che dopo aver rotto con De Laurentiis si è immediatamente accasato sulla panchina della Fiorentina, nelle prossime ore potrebbe toccare a Carlo Ancelotti e Maurizio Sarri tornare in pista con obiettivi prestigiosi.

Ancelotti al Real: la riscossa degli ex

Il primo, in realtà, non si è mai fermato dato che dopo l’addio agli azzurri era ripartito dalla Premier League. All’Everton però le cose non sono andate esattamente come sperato da Carletto. Decimo e fuori dalle coppe, Ancelotti sembrava entrato nella fase calante di una carriera da vincente prima che arrivasse a sorpresa una chiamata da Madrid dove Florentino Perez sarebbe pronto ad affidargli nuovamente la panchina del Real rimasta vacante dopo l’improvvisa rottura con Zidane. Proprio in Spagna d’altronde Ancelotti ha già vissuto anni ruggenti conquistando tra le altre cose la tanto sognata Decima Champions. La sua avventura a Napoli, invece, è durata solo un anno e mezzo più di bassi che di alti fino all’esonero arrivato nel dicembre del 2019.

Sarri di nuovo in A, ma non al Napoli

Diversa, molto diversa, la storia di Maurizio Sarri che proprio sulla panchina del Napoli è diventato grande sfiorando quelle vittorie che avrebbe ottenuto negli anni successivi prima al Chelsea, conquistando l’Europa League, e poi alla Juventus con cui ha vinto lo Scudetto nella stagione 2019/20. Rimasto senza squadra dopo l’esonero da parte dei bianconeri, Sarri si è fermato un anno ma ora è pronto a tornare in pista accettando l’offerta di Lotito che vorrebbe affidare a lui la Lazio del post Simone Inzaghi. Un altro grande ritorno che sicuramente alzerebbe il livello della prossima Serie A e certificherebbe la riscossa degli ex.