La nuova rosa del Napoli di Luciano Spalletti potrebbe essere composta da diversi calciatori napoletani: gli obiettivi di mercato del mister e i ritorni in azzurro.

Il Napoli ai napoletani. Una suggestione vagheggiata qualche anno fa da Aurelio De Laurentiis, quando sembrava che fosse davvero possibile una squadra formata di molti calciatori autoctoni. Una suggestione, appunto, durata lo spazio di qualche mese, perché poi in realtà non è mai stato davvero così.

Lorenzo Insigne è l’unico napoletano – di Frattamaggiore – rimasto stabilmente nella rosa mentre gli altri sono sempre finiti a cercare fortuna altrove. Ma quest’anno, per diversi motivi, il trend potrebbe cambiare e potremmo vedere qualche partenopeo in più in maglia azzurra.

Napoli, da D’Ambrosio a Tutino: la rosa dei napoletani doc

Si parla molto di Danilo D’Ambrosio, nato a Caivano e in scadenza di contratto con l’Inter. Lui è un fedelissimo di Spalletti, un jolly difensivo di grande affidabilità e stavolta potrebbe davvero approdare in azzurro. Qualche chance potrebbe averla anche Luigi Sepe, napoletano di Torre del Greco. Il suo Parma è retrocesso e lui potrebbe tornare alla base come secondo portiere per giocarsi il posto con tutta probabilità con Alex Meret.

E poi ci sono gli ex Primavera, alcuni dei quali stanno facendo una bella carriera altrove. Si aspetta di conoscere il destino di Gianluca Gaetano da Cimitile, classe 2000, che tornerà dal prestito alla Cremonese e sarà valutato da Spalletti. Attenzione anche a Gennaro Tutino: stagione super con la Salernitana, che potrebbe non riscattarlo e lasciarlo rientrare a Napoli, la sua città. Magari stavolta per restarci.