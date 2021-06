Calciomercato Napoli, operazione Emerson Palmieri: c’è un unico ostacolo

Il caso Osimhen non disturba il Napoli ed il suo calciomercato: la dirigenza si muove per Emerson Palmieri, ma c’è un ostacolo da superare.

Un anno dopo scoppia il caso Osimhen. La magistratura francese indaga per capire che fine abbiano fatto i soldi incassati per la cessione dell’attaccante, ma il Napoli è completamente estraneo alla vicenda visto che ha già saldato la prima rata per il suo acquisto. Ma ora è il momento di pensare al mercato del prossimo anno che per il Napoli non prevederà certo rivoluzioni ma soltanto pochi innesti al posto giusto. L’urgenza, come è noto, è sulla fascia sinistra e lì Giuntoli ha un obiettivo sopra tutti gli altri. Si tratta di Emerson Palmieri, che Spalletti conosce bene e che ritrov erebbe molto volentieri.

Emerson Palmieri al Napoli: che cosa manca

Il problema non è tanto il cartellino, visto che col Chelsea è in scadenza nel 2022, ma l’ingaggio: Emerson Palmieri prende più di 4 milioni e mezzo all’anno ed è una cifra che ovviamente è fuori dagli standard del Napoli. Perciò è un affare che potrebbe concludersi se e solo se c’è la volontà delle parti di venirsi incontro.

Quindi niente concorrenza, e per questo il fatto che l’Inter si sia defilata virando su Marcos Alonso è una gran bella notizia. C’è da aspettare per definire il tutto, sullo sfondo restano le alternative alla prima scelta Emerson. Gudmundsson del Groningen, Mykolenko della Dinamo Kiev e Reinildo Mandava, ancora del Lille. Che ora, con i problemi societari, potrebbe avere un motivo in più per dover vendere i suoi gioielli.