Lozano verso la Gold Cup, Olimpiadi lontane: la scelta del Messico

Chucky Lozano rientra tra i pre-convocati del Messico per la Gold Cup: lo staff tecnico avrebbe preso una decisione in merito alle Olimpiadi.

La Gold Cup si avvicina e il ct Gerardo Martino ha diramato una lista di pre-convocati di 60 calciatori. In questo listone figura anche il Chucky, stella della sua Nazionale. Lozano giocherà senza ombra di dubbio il torneo del Nord e Centro America per il suo Messico, cercando di difendere il titolo di Campione in carica.

La competizione si giocherà dal 11 luglio al 1 agosto e ciò significa che l’ala destra azzurra salterà sicuramente la prima parte del ritiro. Ma la notizia più importante per il Napoli riguarda le Olimpiadi. Infatti, il selezionatore della Nazionale Olimpica del Messico ha preso una decisione importante che riguarda anche il Chucky Lozano ed il club partenopeo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fabian Ruiz e Zielinski già al bivio: Spagna-Polonia da dentro o fuori

Napoli, Lozano non andrà a Tokyo: dal Messico la conferma

Chucky Lozano sarà impegnato l’intero mese di luglio con il Messico. Comincerà con Panama e Nigeria, avversarie da affrontare prima della Gold Cup. Poi dal 11 al 19 luglio ci saranno le tre sfide del girone e successivamente le fasi ad eliminazione diretta che, senza grosse sorprese, la selezione disputerà.

Ci sarebbe stata anche una possibilità per l’esterno messicano di disputare le Olimpiadi di Tokyo, come fuori quota. Invece, stando a quando affermato da Diario As Messico, il ct dell’Under 23 convocherà Guillermo Ochoa, Luis Romo e Henry Martin come giocatori esperti e oltre il limite d’età. Dunque, terminata la Gold Cup, Chucky Lozano tornerà a disposizione del Napoli. Le date del secondo ritiro sono ancora da ufficializzare, ma la squadra dovrebbe recarsi a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto. Possibile che il talento messicano goda di qualche giorno di riposo e possa raggiungere il gruppo poco prima dell’inizio del campionato.