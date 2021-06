Dopo aver cantato Notti Magiche, Lorenzo Insigne diventa professore di fisica: Ciro Immobile lo prende in giro sui social.

Lorenzo Insigne è il trascinatore del gruppo Azzurro. E su questo c’è poco da obiettare. E’ l’animatore della Nazionale di Mancini, che porta sorrisi e leggerezza. Finora questa formula ha funzionato. La fase a gironi è stata superata con successo, senza sconfitte e senza gol subiti. Il tutto in un clima sereno, cordiale e pieno di aspettative. L’Italia arriva agli ottavi di finale da assoluta protagonista, piena di consapevolezze e con tanto da perdere.

Ma nel frattempo, gli Azzurri si godono la giornata di relax offerta dallo staff tecnico, prima di immergersi nella preparazione della prossima sfida da dentro o fuori contro Ucraina o Austria, dipenderà dal risultato odierno dello scontro diretto.

Intanto, Lorenzo Insigne fa divertire i suoi compagni a suon di musica. Infatti, ieri sera tornati in albergo ha acceso una cassa sulle note di “Notti magiche“, facendo cantare tutta la squadra. E quest’oggi, invece, è stato vittima di una presa in giro di Ciro Immobile.

Immobile e Florenzi a lezione da Insigne: “Ci spiega i principi della dinamica” – Foto

Il maestro assieme ai suoi alunni. Così Immobile prende in giro Insigne, su un post social in cui compare anche Florenzi. “Ringrazio Lorenzo che ci ha spiegato il primo principio della dinamica“, scrive Ciro nelle storie di Instagram. Il numero 10 della Nazionale non è la prima volta che viene bersagliato dai suoi compagni – ed in particolare dal suo ex compagno di squadra al Pescara – su questioni didattiche.

Ma questo post, così come i diversi siparietti che sono spuntati fuori attraverso i social, mostrano quanta armonia ci sia nei 26 Azzurri convocati ad Euro 2020 da Roberto Mancini. Sembra quasi che stiano in gita, ma allo stesso tempo hanno la capacità di calarsi nel mood ideale per affrontare le partite con serietà e disciplina. Non a caso sono arrivati 7 reti e mai la percezione di poter perdere una gara. E allora Insigne, spiega anche gli altri due principi della dinamica e continua a far divertire l’intero Paese.