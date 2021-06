Il Napoli ha scelto Meret: le voci d’addio su Ospina lo confermano

I rumors di mercato su Ospina lasciano presagire la fine del dualismo con Meret: il Napoli è pronto a salutare il colombiano.

Dopo due stagioni potrebbe presto volgere al termine uno dei dualismi più discussi della storia recente del calcio italiano: David Ospina e Alex Meret si sono a lungo divisi la titolarità della porta del Napoli, col colombiano spesso e volentieri preferito da Gattuso per la sua abilità coi piedi in fase di costruzione dal basso. Una scelta che aveva fatto storcere il naso agli estimatori del più giovane collega, secondo cui la sua ascesa sarebbe stata bloccata dalle troppe panchine: scenario che si appresta ad evolversi verso una direzione completamente diversa, complici le voci di mercato che interessano la figura dell’ex portiere dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il Napoli avrebbe scelto Meret per la prossima stagione e, di conseguenza, l’esigenza sarebbe quella di liberarsi dell’ingaggio di Ospina per far respirare le casse societarie. La soluzione per il prosieguo della carriera dell’estremo difensore colombiano potrebbe essere l’Atalanta, uno dei club che più di altri ha mostrato il proprio interesse nell’ottica di un’eventuale sostituzione di Gollini. La ‘Dea’ si assicurerebbe un rinforzo d’esperienza e di ampio respiro internazionale, l’ideale per affrontare la terza stagione consecutiva in Champions League dopo le due precedenti campagne in cui sono arrivati ottimi risultati.

Meret titolare, Ospina via: i possibili sostituti

La scelta del Napoli in merito al sostituto di Ospina ricadrà su un profilo di minor spessore, in modo da non intaccare le certezze e il posto da titolare di Meret: potrebbe tornare Luigi Sepe dopo la retrocessione col Parma, mentre gli altri nomi sono quelli di Antonio Mirante e Andrea Consigli.