Calciomercato Napoli, via un altro titolare: primi acquisti in difesa

Il Napoli deve trovare nuovi innesti in difesa al più presto: verso la cessione anche Mario Rui, arriva l’offerta dall’estero.

Oggi scadono ufficialmente i contratti di due difensori azzurri. Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic lasceranno la squadra da svincolati e proseguiranno la loro carriera altrove. Il terzino albanese probabilmente andrà alla Lazio: ormai mancherebbe solo l’annuncio. Sul centrale serbo, invece, ci sarebbe una piccola possibilità di trovare l’accordo per una nuova intesa con la società partenopea, ma al momento le parti sarebbero molto distanti.

In queste ore il Napoli ha ricevuto un’offerta per Mario Rui, unico terzino sinistro a disposizione del nuovo allenatore per il ritiro a Dimaro. Il portoghese ha perso un po’ di continuità al termine della stagione e, nonostante il rinnovo dello scorso anno, ora potrebbe essere ceduto all’estero. In tal caso, Giuntoli deve urgentemente intervenire sul mercato e acquistare terzini sia a destra che a sinistra.

Napoli, Mario Rui verso l’addio: rosa senza terzini

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe ricevuto l’offerta dal Galatasaray per Mario Rui di circa 5-6 milioni di euro. Un gruzzoletto che potrebbe accontentare la società e lo stesso calciatore, in cerca di una maglia da titolare sicura per riconquistare considerazione in Nazionale.

In caso di cessione definitiva, il Napoli non avrebbe terzini al di fuori di Di Lorenzo e Malcuit. Quest’ultimo, però, non rientrerebbe nei progetti del club e sarebbe prossimo alla cessione. Resta ovviamente anche Ghoulam, fuori per infortunio e indisponibile fino a settembre. Insomma, la priorità di Giuntoli resta il pacchetto di difesa. Spalletti avrà bisogno di nuovi innesti sulle fasce, sia a destra che a sinistra. In lizza ci sono Emerson Palmieri e Nuno Tavares. Il primo solo di recente ha annunciato che gli piacerebbe tornare in Serie A.