Il calciomercato del Napoli passa dalla mediana: tutto sul dopo Bakayoko

Le attenzioni del Napoli sul calciomercato sono rivolte al centrocampo: piace una delle rivelazioni dell’Austria ad Euro 2020.

Iniziata ufficialmente l’era Spalletti in panchina, per il Napoli è tempo di concentrarsi sul calciomercato e su quelli che potranno essere gli obiettivi per dare manforte ad una rosa che, poche settimane fa, ha fallito il ritorno in Champions League. La sensazione è che gli investimenti saranno pochi e mirati, soprattutto in un reparto come il centrocampo che non potrà più contare su Tiemoué Bakayoko, tornato al Chelsea dopo il prestito: la ricerca del sostituto del francese continua e le valutazioni coinvolgono diversi profili, tra cui una new entry.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ si tratta di Florian Grillitsch, la cui candidatura si è rafforzata in virtù dell’ottima figura fatta dalla sua Austria in questi Europei: classe 1995, il suo cartellino è di proprietà dell’Hoffenheim che però potrebbe perderlo a costo zero tra sei mesi, alla luce della scadenza del contratto prevista per il 30 giugno 2022. Proprio questa particolare situazione contrattuale sembra avergli fatto scalare delle posizioni nella scala delle preferenze del club azzurro: l’Hoffenheim lo valuta 18 milioni di euro, cifra che potrebbe essere rivista al ribasso per il suddetto motivo.

Calciomercato Napoli, la ricerca del profilo giusto continua

Il calciomercato in entrata del Napoli non si limita al solo Grillitsch: restano in piedi le altre opzioni già sondate, con i vari Berge, Thorsby e Basic candidati in piena regola per occupare lo slot rimasto libero nella rosa partenopea. Prima, però, spazio alle riflessioni per non cannare l’acquisto in una zona cruciale come il centrocampo: la fretta, d’altronde, è sempre stata una cattiva consigliera. Non solo nel calcio.