Quando inizia la Serie A 2021/22: date, pause e turni infrasettimanali

Mentre le squadre iniziano i raduni e le società sono impegnate in una difficile campagna trasferimenti, in attesa di capire se le porte degli stadi verranno finalmente riaperte ai tifosi, manca sempre meno alla ripartenza della Serie A. Tante le novità, soprattutto in panchina: dall’Inter campione d’Italia ma orfana di Conte, all’ambiziosa Roma di Mourinho, dal ritorno di Allegri alla Juventus al nuovo Napoli di Spalletti. Chi la spunterà quest’anno?

La grande novità è il calendario asimmetrico

Il calendario della Serie A 2021/22 verrà svelato ufficialmente solo il prossimo 14 luglio col classico sorteggio. La grande novità di quest’anno è che il girone di ritorno sarà completamente asimmetrico rispetto a quello del girone d’andata. Una formula che secondo la Lega permetterà “una migliore distribuzione degli incontri, non condizionati in questo modo da vincoli presenti all’andata che possono ricadere sulla stessa giornata del ritorno e viceversa”. L’unico criterio imposto al sorteggio sarà che “una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri“.

Quando inizia la Serie A

Ma quando inizia il campionato? La Serie A inizierà il 22 agosto 2021, mentre l’ultima giornata è fissata per il 22 maggio 2022. Sette le soste previste, tra cui quelle tradizionali per le vacanze natalizie: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 26 dicembre 2021, 2 gennaio 2022, 30 gennaio 2022, 27 marzo 2022. Cinque invece i turni infrasettimanali: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021, 6 gennaio 2022. Infine, la finale di Coppa Italia è stata fissata per l’11 maggio 2022 mentre restano da stabilire data e luogo della Supercoppa Italiana che vedrà affrontarsi l’Inter campione d’Italia contro la Juventus, detentrice della Coppa Italia.