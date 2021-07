Calciomercato Napoli, Mario Rui verso la Turchia: al suo posto due terzini

Il Napoli tratta per la cessione di Mario Rui, pronto a sbarcare in Turchia: due terzini al suo posto, chi saranno gli “acquisti” del club azzurro.

Comincia la rifondazione delle fasce azzurre. A seguito del mancato rinnovo di Hysaj, il Napoli sta trattando l’uscita di Mario Rui che potrebbe essere ceduto in Turchia. Il terzino portoghese è stato titolare per buona parte della scorsa stagione, fino a concludere da panchinaro il finale di campionato. Dal 2017 l’ex Roma veste la maglia del Napoli e ora potrebbe arrivare il momento dell’addio definitivo.

Infatti, sulle sue tracce ci sarebbe il Galatasaray che avrebbe già avanzato una proposta per acquistare Mario Rui. Il giocatore potrebbe raggiungere la SuperLig con la formula del prestito con il diritto di riscatto, secondo quanto riportato da Sky Sport. Il futuro del portoghese sembra essere lontano da Napoli: non rientrerebbe nei piani di Spalletti.

L’allenatore avrebbe già indicato il sostituto ideale di Mario Rui e anche in conferenza stampa ha svelato chi potrebbe vestire presto la maglia del Napoli. Inoltre, filtra ottimismo sul recupero di un infortunato, che potrebbe diventare l’alternativa ideale del futuro titolare sula fascia sinistra.

Napoli, via Mario Rui: Emerson Palmieri primo obiettivo, Ghoulam può recuperare

“Non posso confermare che abbia telefonato Emerson Palmieri in questo periodo – ha dichiarato Luciano Spalletti alla presentazione ufficiale – E’ però possibile che questo sia avvenuto”. Un indizio che non sorprende più di tanto. Il terzino del Chelsea e della Nazionale italiana è un obiettivo del Napoli e dopo gli Europei avverrà l’affondo decisivo per completare l’operazione.

Mentre Mario Rui andrà in Turchia, Faouzi Ghoulam tenta il rientro in tempi record dopo l’ennesimo infortunio. L’algerino ha svolto i controlli a Villa Stuart e il recupero dal problema al ginocchio sinistro procede per il meglio. Potrebbe tornare disponibile nei tempi stabiliti, ossia verso settembre. Prima di allora, sarà difficile rivederlo in gruppo. Dunque, il Napoli acquisterà certamente un terzino nuovo e può completare il pacchetto di sinistra con Ghoulam, nelle ultime stagioni tormentato da infortuni e acciacchi fisici.