Doppio ritiro, il Napoli non è solo: quali squadre avranno due raduni

Il Napoli non è l’unico club di Serie A che svolgerà doppio ritiro: quali squadre seguiranno l’esempio degli azzurri.

Il Napoli quest’oggi si è radunato a Castel Volturno al Konami Training Center (così chiamato per ragioni di sponsorizzazione). I ragazzi a disposizione di Spalletti – sono pochi a causa degli impegni con le Nazionali – hanno svolto test medici, atletici e un po’ di lavoro in campo. La stagione azzurra si può dire che è ufficialmente iniziata, seppur con qualche cattiva notizia sul fronte infortuni.

📌 La squadra si è radunata all’SSC Napoli Konami Training Center. 👉 https://t.co/WnRG9r6gME 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YoP68vCfky — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 13, 2021

Domani 14 luglio, i calciatori del Napoli si rivedranno a Castel Volturno e svolgeranno attività simili a quelle odierne, prima di partire giovedì 15 luglio per Dimaro. Infatti, il programma della società partenopea è composto dal doppio ritiro pre-stagionale: 10 giorni in Trentino, altri 10 in Abruzzo. Ma il club azzurro non solo. La maggior parte delle avversarie in campionato avrà un solo ritiro in una sede, altre invece svolgeranno la preparazione nel proprio centro sportivo. Solo altre 3 squadre seguiranno l’esempio del Napoli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amichevoli Napoli, Bassa Anaunia e Pro Vercelli: chi sono e dove giocano

Napoli, Roma, Spezia e Venezia: dove svolgeranno il doppio ritiro

Terminato il primo raduno a Dimaro, la squadra di Spalletti andrà altri dieci giorni a Castel di Sangro dal 5 al 15 agosto circa. Questi giorni serviranno al mister e ai calciatori per conoscersi meglio e preparare una stagione che dovrà essere totalmente diversa da quella appena trascorsa. Il ritorno in Champions League è obiettivo dichiarato.

Il Napoli non è la sola squadra del campionato di Serie A che effettuerà doppio ritiro, bensì ce ne sono altre 3: Roma, Spezia e Venezia. I giallorossi hanno già cominciato a Trigoria nel proprio centro sportivo e ci resteranno fino al 25 luglio. Successivamente, partiranno per il Portogallo, ma le date sono ancora da confermare.

Il club ligure, invece, è radunato a Prato dello Stelvio in provincia di Bolzano dal 12 al 25 luglio. Dal 28 luglio al 7 agosto la squadra si sposterà a Ronzone, vicino Trento. E ancora, il Venezia (neopromosso) sarà impegnato prima in Trentino-Alto Adige dal 12 al 25 luglio, poi dal 28 luglio al 6 agosto svolgerà una tournée in Olanda con tre partite di livello: Utrecht, Twente e Groningen. Al termine di questi tre match, la rosa rientrerà in Italia.