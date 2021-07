Infortunio Mertens, spunta la data di rientro: un problema per Spalletti

L’infortunio di Dries Mertens preoccupa tifosi e staff tecnico: spunta la data di rientro, salterà i due raduni con la squadra.

Dries Mertens si è operato alla spalla sinistra e già sta procedendo con la fase riabilitativa. Il calciatore del Napoli ora è in vacanza, a riposo dopo gli Europei, ma ha in testa un solo obiettivo: recuperare le condizioni per tornare a giocare con la maglia azzurra.

L’infortunio di Mertens potrebbe essere un vero problema per Spalletti, visto che la data del rientro non è affatto rassicurante. Il giocatore salterà la prima parte del ritiro a Dimaro e con ogni probabilità non seguirà il resto della squadra a Castel di Sangro per il secondo raduno in Abruzzo. Insomma, sarà possibile rivedere in campo l’attaccante belga solo a campionato iniziato. Quest’oggi, Sky Sport ha svelato la possibile data del suo rientro.

Mertens, rientro dall’infortunio lungo: salta i ritiri, c’è la data

Dries è un bel grattacapo per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli già non potrà contare su Hirving Lozano, infortunato alla prima giornata di Gold Cup e fuori per un mese e mezzo. Ora si aggiunge il lungo recupero del belga. Infatti, Mertens dovrà stare fuori per infortunio fino a settembre: il suo rientro è previsto a cavallo tra le soste per gli impegni delle Nazionali dei mesi di settembre e ottobre.

Dunque, l’attaccante numero 14 partenopeo non sarà disponibile prima di allora e salterà la prima parte della stagione. Insomma, i tempi di recupero sono molto simili a quelli del messicano, se non ci dovessero essere complicanze.

E quindi, il Napoli perde già due attaccanti, quando la stagione vera e propria deve ancora iniziare. Due titolari subito fuori. Spuntano i primi problemi per l’allenatore che dovrà inventarsi già qualcosa in ritiro per sostituire due pedine fondamentali.