Ecco la Serie A 2021/22, il calendario e tutte le gare del Napoli: date e orari. La prima di Spalletti in casa col Venezia. Juve alla terza.

Inizia ufficialmente oggi la Serie A 2021/22 col sorteggio del nuovo calendario. La più grande novità rispetto al recente passato è sicuramente l’asimmetria dei gironi di andata e ritorno. Il calcio d’inizio è fissato per il 22 agosto, mentre l’ultima giornata del prossimo campionato si giocherà il 22 maggio 2022. In mezzo una pausa natalizia dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022.

Serie A, calendario Napoli: Juve alla terza giornata

La prima del Napoli di Luciano Spalletti sarà al ‘Diego Armando Maradona’ contro il neopromosso Venezia, una delle tante ex squadre del tecnico toscano. Gli azzurri non aprivano la stagione in casa addirittura dal 2013. Poi un inizio soft con un solo big-match, sempre in casa, contro la Juventus nelle prime otto giornate di campionato. Alla nova Spalletti torna a Roma per affrontare i giallorossi, mentre il derby con la Salernitana è in programma all’undicesima giornata di andata. Sono ben cinque gli scontri diretti tra la tredicesima e la ventesima giornata: Inter, Lazio, Atalanta, Milan e ritorno con la Juve. Altro ciclo di ferro tra venticinquesima e trentatreesima giornata con le gare di ritorno contro Inter, Lazio, Milan, Atalanta e Roma prima di un finale sulla carta in discesa che vedrà il Napoli affrontare nell’ordine Empoli, Sassuolo, Torino, Genoa e Spezia nelle ultime cinque giornate.

Tutte le gare del Napoli