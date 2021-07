Calendario Napoli, gli incroci tra Serie A ed Europa League: tutte le insidie

Il calendario del Napoli di Serie A e l’alternanza di partite con quelle dei gironi di Europa League: tutte le insidie per gli azzurri.

Non si snobba nessuna competizione. E’ stato chiarissimo Luciano Spalletti in conferenza stampa, quando si è presentato ai tifosi e ai giornalisti come nuovo allenatore degli azzurri. E chissà se durante il sorteggio del calendario del Napoli, il tecnico abbia fatto i calcoli per vedere i possibili incroci e partite importanti attorno alle date segnate in rosso per gli impegni di Europa League.

Pur non conoscendo le dirette avversarie del torneo europeo, la squadra partenopea sa già quando dovrà scendere in campo. Diamo uno sguardo agli incroci tra le gare di Serie A e quelle di Europa League: com’è composto il calendario 2021-22 del Napoli.

Calendario Napoli, dopo la Juventus c’è l’esordio in Europa League: pericolo alla quinta giornata

E’ noto che alla terza giornata di campionato, il Diego Armando Maradona ospiterà la Juventus. Il big match in assoluto. Subito dopo, il 16 settembre ci sarà il debutto in Europa League. Quindi, Spalletti dovrà preparare due grandi sfide, di diversa importanza, fondamentali per il percorso in Serie A ed Europa Leauge. Dopo la sesta giornata di campionato, il 30 settembre ci sarà il secondo turno della competizione europea, seguita subito dalla trasferta a Firenze per la settima di Serie A.

In seguito alla terza giornata del girone di Europa League, il Napoli affronterà la Roma fuoricasa. Infine, da sottolineare l’alternanza delle grandi sfide attorno alla quinta giornata: prima ci sarà la trasferta contro l’Inter e dopo la gara in casa contro la Lazio di Sarri. Di seguito il quadro completo degli incroci:

3a giornata Serie A: Napoli-Juventus

1a giornata EL: 16 settembre

4 giornata Serie A: Udinese-Napoli

6a giornata Serie A: Napoli-Cagliari

2a giornata EL: 30 settembre

7a giornata Serie A: Fiorentina-Napoli

8a giornata Serie A: Napoli-Torino

3a giornata EL: 21 ottobre

9a giornata Serie A: Roma-Napoli

11a giornata Serie A: Salernitana-Napoli

4a giornata EL: 4 novembre

12a giornata Serie A: Napoli-Verona

13a giornata Serie A: Inter-Napoli

5a giornata EL: 25 novembre

14a giornata Serie A: Napoli-Lazio

16a giornata Serie A: Napoli-Atalanta

6a giornata EL: 9 dicembre

17a giornata Serie A: Napoli-Empoli