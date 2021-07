Via al ritiro di Dimaro: 27 convocati e un grande assente

Inizia il ritiro del Napoli a Dimaro, 27 i convocati di Spalletti tra i quali molti giovani. Ghoulam resta a casa, Zielinski in permesso.

Ci siamo, dopo la due giorni di test al Training Center di Castelvolturno, il Napoli è arrivato a Dimaro Folgaria dove la squadra resterà in ritiro dal 15 al 25 luglio. Il gruppo, insieme all’allenatore Luciano Spalletti e al suo staff, alloggerà allo Sport Hotel Rosatti.

Inizia il ritiro di Dimaro: Zielinski in permesso

Sono ventisette i giocatori convocati da Spalletti per il ritiro di Dimaro tra cui molti giovani ma anche alcuni big come Koulibaly, Manolas, Demme, Osimhen e Politano. Assenti ovviamente i nazionali azzurri e tutti i giocatori impegnati a Euro 2020 almeno fino ai quarti oltre ai centro-sudamericani come Ospina e Lozano, Zielinski invece si unirà al gruppo successivamente avendo ricevuto alcuni giorni di permesso dalla società dopo gli impegni con la sua Polonia. Faouzi Ghoulam infine non partirà per Dimaro e continuerà a svolgere il percorso riabilitativo all’SSC Napoli Konami Training Center. Tra i 27 convocati spiccano alcuni giocatori rientrati dai prestiti come Zinedine Machac, Amato Ciciretti e soprattutto Adam Ounas. L’algerino, dopo la buona stagione al Crotone, sarà valutato da Spalletti in ritiro prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

L’elenco dei convocati per Dimaro

Portieri: Baietti Francesco (2003), Boffelli Valerio (2004), Contini Nikita (1996), Idasiak Hubert (2002).

Difensori: Costa Filippo (1995), Koulibaly Kalidou (1991), Luperto Sebastiano (1996), Malcuit Kevin (1991), Manolas Kostas (1991), Mario Rui Silva Duarte (1991), Rrahmani Amir (1994), Zanoli Alessandro (2000), Zedadka Karim (2000).

Centrocampisti: Demme Diego (1991), Elmas Eljif (1999), Folorunsho Michael (1998), Gaetano Gianluca (2000), Lobotka Stanislav (1994), Machach Zinedine (1996), Palmiero Luca (1996), Zielinski Piotr* (1994).

Attaccanti: Ciciretti Amato (1993), Osimhen Victor (1998), Ounas Adam (1996), Petagna Andrea (1995), Politano Matteo (1993), Tutino Gennaro (1996).

in permesso