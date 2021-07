Calciomercato Napoli, nuovo nome per l’attacco: la rivelazione degli inglesi

Il Napoli cerca un attaccante di lusso e avvia i contatti con l’agente di Xherdan Shaqiri: la rivelazione di Sky Sports.

Potrebbe infiammarsi il calciomercato del Napoli nelle prossime ore. A seguito degli infortuni degli attaccanti Lozano e Mertens, la dirigenza potrebbe valutare di rimpiazzarli con nuovi acquisti di un certo spessore. D’altronde Luciano Spalletti ha dichiarato chiaramente di voler avere una rosa di 23 calciatori forti. Tutti devono poter dare un contributo importante quando verranno chiamati in causa: anche le alternative.

E allora, secondo quanto riportato dai media britannica, la società partenopea avrebbe messo gli occhi su un ex talento nerazzurro, una vecchia meteora della Serie A, da anni stabilmente in Premier League.

Shaqiri-Napoli, contatti avviati: diversi club da superare

Trequartista o ala, Xherdan Shaqiri potrebbe fare proprio al caso del Napoli che ha una seconda punta e un esterno alto out per diverso tempo. Lozano e Mertens saranno indisponibili per l’avvio stagionale e la dirigenza vorrebbe correre subito ai ripari.

Secondo Sky Sports Uk, il club azzurro avrebbe avviato i contatti con i rappresentanti del calciatore svizzero, autore di un ottimo Europeo con la sua Nazionale. Shaqiri ha un contratto con il Liverpool fino al prossimo anno, ma i Reds hanno l’opportunità di estenderlo fino al 2023.

Sulle tracce dello svizzero non c’è solo il ds Giuntoli. Infatti sempre stando a quanto riportato da Sky, la Lazio di Sarri avrebbe chiesto all’agente del calciatore informazioni sul trasferimento. Lo stesso Xherdan ha dichiarato di recente di essere “intrigato” ad un’esperienza in biancoceleste, soprattutto perché guidato dal tecnico toscano.

Tuttavia, il Napoli dovrà superare anche la concorrenza all’estero: Shaqiri è richiesto anche da un paio di club della Liga. Insomma, tutti cercano “Aladino” – così soprannominato per l’esultanza e per i suoi magici piedi fatati. Un ritorno in Serie A potrebbe attirare maggiormente l’ala elvetica, che non ha lasciato il segno con la maglia dell’Inter nei suoi sei mesi in Italia.