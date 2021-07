Contini, Meret, Ospina: chi sarà il portiere di Bayern-Napoli

Chi sarà il portiere di Bayern-Napoli se Contini è ad un passo dal Crotone: scelte obbligate per Luciano Spalletti.

Giornata delicata per il Napoli in vista del calciomercato. Infatti, il club avrebbe piazzato due colpi in uscita, ancora tutti da ufficializzare. Secondo Sky, la dirigenza azzurra ha trovato l’accordo per mandare in prestito Nikita Contini al Crotone e cedere a titolo definitivo Amato Ciciretti al Pordonone. Entrambi in Serie B, entrambi considerati di troppo.

Tuttavia, l’estremo difensore di 25 anni avrà l’opportunità di giocare e ritagliarsi un proprio spazio, senza avere due mostri sacri come Ospina e Meret in squadra. Nikita ha svolto il ruolo da portiere titolare durante il ritiro di Dimaro, cosa che non ripeterà a Castel di Sangro, quando i due suoi colleghi saranno tornati dalle vacanze. Prima di salutare la squadra e mister Spalletti, però, ci sarà l’ultimo ballo in maglia azzurra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il rinnovo di Insigne? Alla soluzione più semplice non ha pensato nessuno

Bayern-Napoli, Contini e Idasiak fra i pali? Scelte obbligate per Spalletti

In vista dell’amichevole di lusso all’Allianz Arena, il mister del Napoli dovrà decidere chi mettere tra i pali per fronteggiare l’attacco stellare del Bayern Monaco. Sarà un compito arduo e senza David Ospina e Alex Meret ancora in vacanza, spetterà ad uno tra Contini ed Idasiak.

Già, proprio Nikita che è dato come partente verso Crotone, senza colpi di scena improvvisi, disputerà il match contro i bavaresi così come ha giocato da titolare le due amichevoli a Dimaro. Il giovanissimo Idasiak, invece, ha giocato una manciata di minuti contro la Pro Vercelli e potrebbe rientrare nelle rotazioni contro il Bayern Monaco. Occasione più unica che rara per un 19enne.

Per quanto riguarda il duo titolare, bisognerà attendere la prossima settimana. Al momento il colombiano ha postato sulle storie Instagram la sua vacanza a Disneyland con la famiglia. Alex, invece, si sta godendo ancora il meritato relax da Campione d’Europa. Ancora da chiarire se Ospina e Meret si giocheranno il posto durante la stagione oppure uno dei due sarà sacrificato durante questa sessione di mercato.