Calciomercato, Napoli scatenato in uscita: per Spalletti ottime notizie

Il direttore sportivo del Napoli è a lavoro sul fronte d’uscita: il calciomercato azzurro può sbloccarsi improvvisamente.

Dopo 30 giorni di quasi inattività, il Napoli riesce finalmente a smuovere il suo calciomercato che potrebbe aprire grandi scenari in entrata. Nessun colpo da novanta, sia chiaro. Difficile rivedere un acquisto alla Osimhen, i prezzi saranno decisamente più contenuti. Ma fino a questo momento, la dirigenza azzurra non ha potuto comprare nessun calciatore poiché la priorità è cedere gli esuberi.

E oggi sono arrivate buone notizie in quest’ottica. Infatti, stando alle parole del presidente del Pordenone e alle indiscrezioni di Sky Sport, il Napoli ha ceduto in prestito Folorunsho e a titolo definitivo Ciciretti. Quest’ultimo non ha mai avuto occasione di indossare la maglia azzurra in una gara ufficiale, nonostante altrove avesse sempre fatto il suo. Un oggetto di mercato misterioso. Ma questi non sono gli unici due trasferimenti al quale sta lavorando il ds Giuntoli.

Calciomercato Napoli: via Ounas, Ciciretti, Contini e Folorunsho. Spazio agli acquisti?

Oltre alle due cessioni al Pordenone, la dirigenza starebbe lavorando sulla cessione di Adam Ounas, attaccante esterno che non è mai riuscito a brillare più di tanto in azzurro. La scorsa stagione l’ha trascorsa tra Cagliari e Crotone, sempre in prestito. Ora si prospetta una nuova avventura per l’algerino. Infatti, il Torino sarebbe interessato alle prestazioni del calciatore e potrebbe affondare presto il colpo, dopo aver chiuso la trattativa per Pjaca.

Infine, il ds Giuntoli avrebbe già trovato l’intesa per mandare il portiere Nikita Contini in Serie B, direzione Crotone. Nel frattempo, però, l’estremo difensore disputerà l’amichevole contro il Bayern Monaco, vista l’assenza dei titolari Ospina e Meret.

Dunque, dopo diverse cessioni si potrebbe aprire uno spiraglio per nuovi acquisti. Visti gli infortuni di Lozano e Mertens, potrebbe arrivare un colpo in attacco. E’ necessario rinforzare il centrocampo (dato anche il KO di Demme) e ovviamente aggiungere un paio di tasselli in difesa, soprattutto tra i terzini.