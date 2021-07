Napoli, non solo Bayern e Wisla Cracovia: le amichevoli a Castel di Sangro

Dopo Bayern Monaco e Wisla Cracovia il Napoli disputerà altre amichevoli in ritiro a Castel di Sangro: gli appuntamenti degli azzurri.

Domani 31 luglio ci sarà il big match tra Napoli e Bayern Monaco, in un’amichevole internazionale di fronte a circa 10 mila spettatori all’Allianz Arena. Un test match importante per Luciano Spalletti che dovrà fare i conti con tantissime defezioni per infortuni o per precauzione. Basti pensare che Petagna non ci sarà a causa di problemi fisici, così come Luperto, Ciciretti e Demme e ovviamente chi ancora dovrà rientrare dalle vacanze.

Dopo la sfida contro i bavaresi, il Napoli giocherà contro il Wisla Cracovia in trasferta il 4 agosto. La partita è nata in occasione dell’anniversario del club polacco e sarà un momento di grande festa e un’opportunità per la squadra azzurra di affrontare una squadra che ha già avviato la sua stagione. Dopo questi due match, il Napoli disputerà un paio di amichevoli anche in ritiro a Castel di Sangro.

Napoli, due amichevoli a Castel di Sangro

La formazione di Spalletti dopo la sfida contro il Wisla Cracovia si recherà in Abruzzo per il secondo ritiro pre-stagionale. Secondo i rumors, il Napoli a Castel di Sangro disputerà due amichevoli, ancora da ufficializzare. Una sarà molto probabilmente contro L’Aquila calcio. La seconda potrebbe essere più impegnativa, magari con una squadra di Serie B.

Il secondo test match in Abruzzo sarà l’ultimo prima di cominciare la preparazione per la prima giornata di campionato che si disputerà al Diego Armando Maradona contro il Venezia. A Castel di Sangro ci saranno anche i Campioni d’Europa della Nazionale (Insigne, Di Lorenzo e Meret) e gli altri rientranti dalle vacanze.