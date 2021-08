Il Napoli comunica i convocati del secondo ritiro a Castel di Sangro: c’è una sorpresa nella lista, mancano tre giocatori importanti.

Il Napoli è partito per Castel di Sangro con una brutta notizia che mette in allarme lo spogliatoio: il risultato positivo del tampone di Filippo Costa. Si tratta di un ragazzo della Primavera, rientrante nel gruppo che ha battuto il Wisla Cracovia nell’amichevole di ieri. Il difensore non è partito in ritiro perché aveva qualche sintomo questa mattina e il risultato del tampone ha confermato la positività al Covid.

Dunque, Costa sarà assente a Castel di Sangro, così come gli infortunati Demme, Lozano e Mertens. Chi invece è tornato a far parte dei convocati è Faouzi Ghoulam, presente nel secondo ritiro a differenza di quanto accaduto qualche settimana fa. E ora il calciomercato può cambiare totalmente.

Calciomercato Napoli, Ghoulam tra i convocati in ritiro: cosa cambia per la fascia sinistra

Solo qualche giorno fa, la società azzurra aveva comunicato l’esito positivo del controllo medico per il terzino algerino. Ghoulam potrebbe rientrare a disposizione molto presto e ritagliarsi spazio nelle gerarchie di Luciano Spalletti. Scalpita l’esterno basso, che dopo l’ennesimo infortunio prova a tornare il vecchio giocatore che bruciava la fascia sinistra.

Il suo recupero potrebbe rimettere in discussione il calciomercato del Napoli. E’ risaputo che la dirigenza stia cercando un terzino sinistro e che l’identikit ideale sia Emerson Palmieri. Quasi certamente Mario Rui non lascerà la squadra quest’estate e a questo punto il mister potrebbe accontentarsi di Ghoulam, che potrà vedere in ritiro a Castel di Sangro e utilizzarlo per le prossime amichevoli. Una rinascita per il 30enne che fino a qualche anno fa era in grande ascesa, ma il destino si è accanito contro di lui.