Napoli-Venezia, Maradona al 50%: i tifosi tornano allo stadio, le condizioni

I tifosi del Napoli potranno riabbracciare i propri campioni alla prima giornata di Serie A contro il Venezia: c’è l’ok per la riapertura degli stadi.

E’ dal 2013 che il Napoli non debutta in casa, tra le propria mura e con la spinta del proprio pubblico. Ma dal 22 agosto cambia musica. Lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro della prima sfida di campionato tra gli azzurri e il Venezia, che torna in Serie A dopo 19 anni.

Ma la vera notizia sarà quella della riapertura dell’impianto sportivo agli spettatori. Infatti, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera per il ritorno del pubblico agli eventi sportivi all’aperto fino al 50% della capienza delle strutture. Ciò significa che per Napoli-Venezia, gli spalti del Maradona potranno accogliere fino a 27 mila tifosi. Ma ci sono delle condizioni ben precise, alcune ancora da stabilire, per poter aprire al pubblico. Infatti, non tutti potranno accedere allo stadio.

Napoli-Venezia col green pass: così i tifosi tornano allo stadio

Stando a quanto deciso dal Consiglio dei Ministri, per le regioni in zona bianca sarà possibile organizzare eventi sportivi all’aperto con i 50% di pubblico. Ovviamente, sarà necessario che si rispettino determinate condizioni. La prima è quella della disposizione a scacchiera degli spettatori allo stadio: non ci sarà bisogno del distanziamento di un metro da una persona all’altra, ma basterà avere un sediolino di distanza l’un con l’altro; la seconda, invece, riguarda il green pass: l’ingresso del pubblico è consentito solo per chi ha la certificazione verde. Ora spetterà al Dipartimento per lo Sport di dettare le linee guida più specifiche.

Dunque, per la prima giornata di Serie A, il Maradona potrà accogliere finalmente i tifosi che avranno modo di godersi lo spettacolo di Napoli-Venezia: la prima uscita ufficiale di Spalletti e la prima sfida dei due club nel massimo campionato a distanza di 54 anni.