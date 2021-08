Calciomercato Napoli, affare in prestito con la Juve: un terzino nel mirino

Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro e dalla Juventus arriva una grande opportunità: a Giuntoli piace Luca Pellegrini che può partire in prestito.

Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato e il Napoli ha ancora la tabella degli acquisti vuota. Nessun nuovo inserimento nello spogliatoio e ancora diversi esuberi da piazzare. Il calciomercato azzurro si sta rivelando complesso sotto quest’ultimo punto di vista, ma solo nella giornata di ieri sono arrivate due cessioni in prestito: Luperto all’Empoli e Tutino al Parma.

Nel frattempo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di qualche acquisto, anche a titolo temporaneo, per accontentare le richieste di mister Spalletti e riempire alcuni buchi e carenze della rosa partenopea. Uno dei ruoli più criticati nelle ultime stagioni è quello ricoperto dai terzini sinistri, a causa dell’inutilizzabilità di Ghoulam per i diversi infortuni e per le prestazioni altalenanti di Mario Rui. E infatti, nelle ultime ore si sarebbe presentata un’occasione per la società campana: la Juventus vuole cedere in prestito un esubero, già nel mirino di Giuntoli lo scorso anno.

Luca Pellegrini in prestito, occasione per il Napoli

La Juventus ha intenzione di liberarsi di Luca Pellegrini, poiché Mattia De Sciglio avrebbe ottenuto la fiducia di mister Allegri. Il titolare, ovviamente, sarà Alex Sandro e il giovane classe 1999 potrà liberarsi per il terzo anno consecutivo in prestito.

Lo scorso anno, Pellegrini è stato girato in prestito al Genoa ma è stato tempestato da problemi fisici. Prima ancora, invece, si è fatto notare al Cagliari, grazie a solide prestazioni e un buon numero di assist. Bravo nella corsa, buon crossatore e ha ottime potenzialità. Secondo quanto riporta Tuttosport, il giocatore piace a Giuntoli e potrebbero avviarsi nei prossimi giorni i contatti con il procuratore Mino Raiola, il quale sta già cercando una soluzione ideale per il terzino.

Pellegrini al Napoli potrebbe giocarsi il posto da titolare con Mario Rui, in attesa che Ghoulam possa recuperare al meglio la condizione fisica dopo la rottura del crociato. Infatti, per la prima parte stagionale, Spalletti non avrà alternative: ci sarà solo il portoghese per la fascia sinistra.