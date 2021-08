Napoli, “prima” in casa dal 2014: il bilancio nell’era De Laurentiis

Il Napoli ospita al Maradona il Venezia per la prima giornata di Serie A: da quanto non accadeva in casa e qual è il bilancio di De Luarentiis in questi 15 anni.

Domenica 22 agosto al Diego Armando Maradona potranno finalmente ritornare gli spettatori allo stadio. Sono stati mesi difficili, con i tifosi costretti a restare lontani dai propri campioni. Ma è arrivato finalmente il grande giorno, con il Napoli che ospita alla prima giornata di Serie A 2021-22 il Venezia tra le mura del proprio stadio. Una vera notizia e un’attesa lunga 8 anni, dall’ultima prima partita all’ex San Paolo.

Napoli, prima giornata in casa: solo una sconfitta per De Laurentiis

L’ultima prima giornata disputata nell’impianto di Fuorigrotta risale alla stagione 2013-14, quando il Napoli vinse contro il Bologna 3-0. In quell’occasione segnarono Callejon e Hamsik (doppietta). Solo in un’altra circostanza De Laurentiis ha visto la gara d’esordio stagionale tra le mura del San Paolo. Si trattava proprio dell’anno della risalita in Serie A, quando gli azzurri affrontarono il Cagliari e persero 2-0 di fronte ad uno stadio gremito e pieno di gente. Era il 2007-08: altri tempi.